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Лукашенко: Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность
27.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко рассказал, что на фоне событий в минувшие выходные в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность, сообщает «МИР 24».
Такое заявление белорусский лидер сделал на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Он отметил, что наблюдать за происходившем на юге России было больно и в целом многие граждане Беларуси восприняли это близко к сердцу.
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Такое заявление белорусский лидер сделал на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
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