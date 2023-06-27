Лукашенко: Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко рассказал, что на фоне событий в минувшие выходные в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность, сообщает «МИР 24».

Такое заявление белорусский лидер сделал на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Он отметил, что наблюдать за происходившем на юге России было больно и в целом многие граждане Беларуси восприняли это близко к сердцу.

«Наше поколение проходит свое испытание на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно: мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада. История повторяется», – заявил Александр Лукашенко.