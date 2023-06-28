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Лукашенко рассказал подробности о попытке военного мятежа в России и ходе переговоров

28.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал подробности о попытке военного мятежа в России и ходе переговоров
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко рассказал, что на фоне событий в минувшие выходные в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность. Такое заявление белорусский лидер сделал на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Были и другие подробности попытки военного мятежа, передает «МИР 24».

Итак, пятница, вы знаете, у нас такой день был счастливый. Мы все готовились отпраздновать день выпускников, естественно. Я был занят прилично этими вопросами. Откровенно скажу, получая редкую информацию о том, что происходит в России, в Ростове, на юге, как-то и внимания особо не обращал. Но к утру субботы мне уже поступала тревожная информация о ситуации в России. Кое-кто мне подсказывает, что пишут в этих Telegram-каналах, мессенджерах. Через ФСБ и наш Комитет госбезопасности мне докладывают: президент Путин хочет связаться. Пожалуйста. Договорились в полдесятого, что мы переговорим в любое удобное для него время. Когда в 10 он выступил, в 10:10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России. Задал несколько вопросов, в том числе и про противодействие этому, и я понял, что ситуация сложная. Самое опасное, как я понял, не в том, какая она была, а как она могла развиваться и ее последствия, это было самое опасное. Я предложил Путину не торопиться: «Давай поговорим с Пригожиным, с командирами его». На что он мне сказал: «Слушай, Саша, бесполезно, он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет». Я спрашиваю: «Где он?» – «В Ростове». Я говорю: «Хорошо, худой мир лучше любой войны».

Мы уточнили, установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом. Уже в середине дня третий, четвертый раунд переговоров мы уже вели по этому каналу. Там у меня в доме были, в загородной резиденции, посредники, которые осуществляли нам эту связь. Кроме Евкурова на первом этапе и Бортникова, директора ФСБ, в этих переговорах никто не участвовал. Евкуров его позвал, отдал ему телефон: «Вот, президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?» – «С Александром Григорьевичем буду». Я говорю: «Ты чего хочешь?» – «Мы хотим справедливости, нас хотят задушить. Мы пойдем на Москву». Я говорю: «На полпути тебя просто как клопа раздавят». Я его убеждал и в конце сказал: «Знаешь, ты, как хочешь, можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. Как в 41-м, ты же книжки читаешь, образованный, умный человек, мы будем защищать Москву». Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это наше Отечество, а потому что, не дай бог, эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы. Я говорю: «Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь, я гарантирую тебе полную безопасность, твоим ребятам, которые сюда продвинулись этой колонной». – «Да, я вам верю. Я верю». – «Хорошо, в этом направлении будем действовать». И только где-то уже к вечеру мы подошли к окончанию переговоров.

Я только что сказал, что, если рухнет Россия, мы останемся там под обломками, все погибнем. Во-вторых, это центр нашей цивилизации. Как бы нам ни хотелось, как бы мы щеки не надували, что мы такие сякие… Да, мы такие, мы особенные, мы независимы. У нас есть свои планы, свои мысли и прочее. Но это общая наша цивилизация. Восточнославянская цивилизация. Так нас и учили раньше. Почему мы должны спокойно смотреть, как нас должны сломать и с внешней стороны, и с внутренней? Поэтому это большая задача, которую мы должны решать. Третье: это наш союзник, и мы подло себя вести не можем в этом плане. Без России нам бы была хана в этой сложной обстановке.



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Белорусский лидер сделал заявление на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
 
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