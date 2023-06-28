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«Оранжевый» уровень опасности объявлен из-за ливней и ветра в Беларуси

28.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве облачно, дожди и плюс 22. Погода в российской столице обусловлена влиянием циклона, центр которого находится над Беларусью, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Беларуси. В стране ожидаются ливни и сильный ветер, резко похолодает. Температура в среднем до плюс 20 градусов. В Минске – до 17 градусов тепла.

Колебания не только у погоды. В некоторых реках уровень воды – опасно низкий для прохождения судов. А вот в бассейне реки Сож ежедневный прирост до шести сантиметров. По словам гидрологов, ситуация контролируемая, вода будет прибывать до конца недели.



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Теги: Минск
 
 
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Ожидается резкое похолодание, в Минске будет до 17 градусов выше нуля.
 
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