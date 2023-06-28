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Лукашенко: Беларусь готова создавать совместные производства с Россией

28.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь готова создавать совместные производства с Россией
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Беларусь готова участвовать в модернизации ключевых секторов российской экономики и создавать совместные производства. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко. С видеоприветствием он обратился к участникам Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Уфе, передает «МИР 24».

«Союз Беларуси и России не закрытый клуб. Мы не объединяемся против кого бы то ни было. Скажу больше: белорусы и россияне заинтересованы в том, чтобы весь евразийский регион развивался как единое целое. Форуму регионов Беларуси и России нужно выходить за рамки Союзного государства, активизировать сотрудничество с СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН и всеми, кто готов с нами дружить и работать», – сказал Лукашенко.

Помимо основной, деловой части форума, организаторы подготовили и большую культурную программу. Так, в Уфе накануне установили рекорд – провели самый массовый хоровод в национальных костюмах. За руки взялись около трех тысяч человек.

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Президент республики обратился к участникам Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Уфе.
 
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