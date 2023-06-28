ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Путин назвал полезными дискуссии на Форуме регионов

28.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Путин назвал полезными дискуссии на Форуме регионов
 Фото: Сайт президента России

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам X Форума регионов России и Беларуси, проходящего в Уфе, передает «МИР 24».

«Знаю, что у вас состоялись действительно полезные и оживленные дискуссии по всему спектру актуальных практических вопросов двустороннего партнерства и строительства Союзного государства. Подчеркну, Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди участников Содружества Независимых Государств и четвертым – во всем мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 12% и превысил три триллиона рублей», – отметил глава государства.

В Форуме регионов участвуют руководители и сенаторы верхних палат парламентов двух стран. В общей сложности на полях форума подписали больше 100 новых международных соглашений. Одновременно в столице Башкортостана состоялась выставка достижений народного хозяйства, где свою продукцию представили российские и белорусские инженеры.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году товарооборот между Россией и Беларусью увеличился на 12% и превысил три триллиона рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассказал подробности о попытке военного мятежа в России и ходе переговоров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2023
Mir24.TV Belarus
28.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика