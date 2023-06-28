Путин назвал полезными дискуссии на Форуме регионов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам X Форума регионов России и Беларуси, проходящего в Уфе, передает «МИР 24».

«Знаю, что у вас состоялись действительно полезные и оживленные дискуссии по всему спектру актуальных практических вопросов двустороннего партнерства и строительства Союзного государства. Подчеркну, Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди участников Содружества Независимых Государств и четвертым – во всем мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 12% и превысил три триллиона рублей», – отметил глава государства.