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Путин назвал полезными дискуссии на Форуме регионов
28.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам X Форума регионов России и Беларуси, проходящего в Уфе, передает «МИР 24».
«Знаю, что у вас состоялись действительно полезные и оживленные дискуссии по всему спектру актуальных практических вопросов двустороннего партнерства и строительства Союзного государства. Подчеркну, Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди участников Содружества Независимых Государств и четвертым – во всем мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 12% и превысил три триллиона рублей», – отметил глава государства.
В Форуме регионов участвуют руководители и сенаторы верхних палат парламентов двух стран. В общей сложности на полях форума подписали больше 100 новых международных соглашений. Одновременно в столице Башкортостана состоялась
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В прошлом году товарооборот между Россией и Беларусью увеличился на 12% и превысил три триллиона рублей.
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