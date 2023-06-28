«Дайте мне туалетную бумагу - распишу тысячи идей для бизнеса». Опытный бизнесмен о майндсете предпринимателей и стартаперов

Источник материала: ProBusiness



Михаил Середич. Фото: личный архив

Михаилу Середичу всего 36 лет, а он уже успел создать 8 успешных бизнес-проектов в сфере ритейла, e-commerce, строительства, запустил швейное производства в России, Беларуси и Польше. А теперь мужчина основал и развивает стартап Givgive. Поговорили с Михаилом о том, что отличает майндсет предпринимателя и какие качества нужны стартаперу, чтобы добиться успеха.

«Обменял стеклышко на машинку — результат сделки меня вдохновил»

— Михаил, вспомните пожалуйста, какими были ваши первые шаги в качестве предпринимателя?

— Триггером для проявления предпринимательской жилки стал образ жизни. Если чего-то не хватает, то ты думаешь, как этого достичь.

Я хорошо помню свою первую продажу. Это было в младших классах. У одного мальчишки я выменял машинку на яркое ограненное стеклышко из заколки моей сестры. Результат этой бартерной сделки меня чрезвычайно вдохновил.

Я понял, что продавать — это приятно и выгодно. Потом, когда мне было уже десять, я стал помогать матери: ездили по ближайшим деревням и продавали одежду. У нас не было специального оборудования для торговли, поэтому раскладывали все на капоте и багажнике автомобиля. Так торговля естественно вошла в мою жизнь.

— Уже тогда вы поняли, что хотите стать предпринимателем? Или это пришло с возрастом?

— Одним из ключевых факторов моего формирования как бизнесмена, стали родительское доверие и поддержка. Мне трудно представить, как доверяла и верила в меня мама, что одолжила 14-летнему парню сумму, которая составляла в то время несколько месячных средних зарплат.

Я начал с того, что нашел каталог цен на принимаемую заготконторами Беларуси продукцию, выбрал наиболее выгодную по ценам заготконтору (она оказалась в городке Узда), и заключил сделку на поставку одной тонны огурцов.

Вместе с другом в складчину закупили оптом огурцы на рынке. Наняли соседа, и на его машине доставили и сдали продукцию. Через месяц получили расчет. Прибыль оказалась не очень большой, но появилась уверенность в своих силах. Эта сделка стала для меня отправной точкой в мир бизнеса.

«Решил выиграть машину, чтобы продать и начать свое дело»

— Как вы заработали стартовый капитал для запуска бизнеса?

— В середине 2000-х стремительно развивалась сотовая связь. Поэтому решение работать в торговой сети сотовой связи было вполне обоснованно. Но мной всегда двигала одна цель — открыть свой собственный бизнес. Поэтому работа в найме была для меня лишь ступенькой.

В компании проходил конкурс на звание лучшего продавца. Он проводился в течение 6 месяцев, участвовали 500 продавцов, которые работали в 100 салонах по всей Беларуси. Призом был автомобиль. Я понял, что это — шанс для меня. Я сразу понимал, что хочу получить автомобиль и продать его, чтобы иметь первоначальный капитал для старта своего собственного бизнеса.



Михаил Середич. Фото: личный архив

В конце года подвели итоги… и я стал счастливым обладателем нового Peugeot 1007. Но самое главное — я научился работать и достигать успеха, поставленной цели. Мои друзья и коллеги получили по 1000 долларов США.

Через месяц я уволился, продал машину, и, добавив к этой сумме накопленные ранее деньги, открыл свое первое дело. Я купил маленький магазинчик в Пинске, где стал продавать бытовую химию. Это было невероятное и неописуемое чувство, когда ты сам выбираешь название своего магазина и организуешь все процессы. Но самое главное: моя мечта сбылась — я собственник бизнеса!

— Что приносит вам больше всего удовольствия в предпринимательской деятельности?

— Что можно жить своей собственной жизнью и воплощать идеи. Да, конечно, ты можешь и будешь совершать ошибки. Но это — опыт, и он — бесценный.

Важный фактор в предпринимательстве — возможность и даже необходимость работать с людьми, помогать им найти себя. Я развивал в себе умение адаптировать человека в новой организации и вписать его в новый коллектив, чтобы он смог раскрыть свой потенциал и быть полезным.

— Нужны ли какие-то особые качества, чтобы добиться успеха?

— Я бы выделил несколько основных качеств и черт характера:

Вера и визуализации идеи . Вера — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Визуализация своей идеи — умение представить в деталях. Не важно, какую команду я строил: в климатическом бизнесе или на швейном в строительстве — всегда четко представлял конечную цель в красках. Вы должны гореть идеей — и тогда она будет передаваться как вирус и заражать других.

. Вера — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Визуализация своей идеи — умение представить в деталях. Не важно, какую команду я строил: в климатическом бизнесе или на швейном в строительстве — всегда четко представлял конечную цель в красках. Вы должны гореть идеей — и тогда она будет передаваться как вирус и заражать других. Способность собирать команды с нуля. Нужно обладать важным навыком обучать сотрудников в разных условиях, передавать свою уверенность команде. В одиночку вы не сможете. Нужно научиться передавать свою веру и видение будущего другим.

Нужно обладать важным навыком обучать сотрудников в разных условиях, передавать свою уверенность команде. В одиночку вы не сможете. Нужно научиться передавать свою веру и видение будущего другим. Способность генерировать идеи каждый день. Зачастую наши гипотезы не оправдывают ожидания. Поэтому придется выработать в себе способность генерировать идеи. Сами по себе они ничего не стоят, поэтому я легко делился и проговаривал свои мысли. И всегда говорил: «Дайте мне туалетную бумагу и вам распишу тысячи идей для бизнеса».

Зачастую наши гипотезы не оправдывают ожидания. Поэтому придется выработать в себе способность генерировать идеи. Сами по себе они ничего не стоят, поэтому я легко делился и проговаривал свои мысли. И всегда говорил: «Дайте мне туалетную бумагу и вам распишу тысячи идей для бизнеса». Твердость и последовательность. Этот навык я постепенно развивал. Нужно учиться постоянно следовать своему пути, несмотря на обстоятельства и штормы. Сколько бы неудач я ни терпел, всегда старался продолжать путь и искать новые возможности.

Этот навык я постепенно развивал. Нужно учиться постоянно следовать своему пути, несмотря на обстоятельства и штормы. Сколько бы неудач я ни терпел, всегда старался продолжать путь и искать новые возможности. Умение быстро принимать решения . В бизнесе бывает время, когда открывается окно возможностей. Тогда собственник должен принимать решения со скоростью водителя болида «Формулы 1», который мчится со скоростью 300 км в час. От этого будет зависеть успех.

. В бизнесе бывает время, когда открывается окно возможностей. Тогда собственник должен принимать решения со скоростью водителя болида «Формулы 1», который мчится со скоростью 300 км в час. От этого будет зависеть успех. Умение работать с неудачным опытом . Провалы и ошибки — это наши спутники. Я раньше и не думал, что нужно готовить себя к неудаче. Но это и есть наша жизнь: мы следуем от неудачи к неудаче. Легко двигаться от успеха к успеху, но придет момент, когда ты провалишься. И важно, как ты поведешь себя в этой ситуации. В основном, мы зацикливаемся на неудачах. Но нужно проявлять стойкость и твердость, продолжать путь.

. Провалы и ошибки — это наши спутники. Я раньше и не думал, что нужно готовить себя к неудаче. Но это и есть наша жизнь: мы следуем от неудачи к неудаче. Легко двигаться от успеха к успеху, но придет момент, когда ты провалишься. И важно, как ты поведешь себя в этой ситуации. В основном, мы зацикливаемся на неудачах. Но нужно проявлять стойкость и твердость, продолжать путь. Независимость от чужих мнений. Пока ты в пути к своей мечте и терпишь поражения, не жди поддержки. Скорее всего ты встретишь только камни в свою сторону. Общество любит победителей.



Михаил Середич. Фото: личный архив

«Бизнес — это холодный расчет + попутный ветер»

— Какие свои достижения и успехи вы считаете наиболее значимыми?

— В 2008 году был большой экономический кризис. Компания моего друга была в очень затруднительном положении. Он предложил мне стать его партнером, чтобы я помог справиться в критической ситуации. И, без ложной скромности, скажу, что у меня получилось вдохнуть новую энергию в компанию и команду.

Первым делом занялся реструктуризацией кредиторской задолженности. Мы сумели не только оттянуть выплату задолженности, но и смогли получить лучшие условия для отгрузки.

Также смог наладить импортные поставки климатической техники, что позволило нашей компании получить ценовое преимущество перед конкурентами.

Через два года я продал долю в компании за $ 150 000 тыс. Вернулся в Минск и создал бизнес с нуля. За 2 года я смог в 10 раз увеличить капитал. Далее во время пандемии все процессы остановились. Страна испытывала огромную нехватку СИЗ. Мы смогли создать с нуля производство средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений. Открыли производство в 3 городах, под наши заказы работали подрядные организации — 19 производств по всей стране. В пиковый период на нас работало более 500 человек.

— Стоит ли проходить какие-то обучения, курсы, чтобы добиться успеха? Каков ваш опыт в этой области?

— Было время, когда я приходил в книжный магазин и не мог уйти без стопки книг. Думаю, любой человек, который хочет чего-то достичь, должен читать минимум 15 книг в год, относящихся к сфере его деятельности. Но чтение является не самоцелью, а только средством для достижения цели. Чтение должно помочь человеку получить знания в том направлении, которое определяется его способностями. Чтение дает человеку в руки те инструменты, которые нужны ему для формирования мировоззрения. Механическое чтение — бесполезное времяпрепровождение, которое отделяет человека от его первостепенной цели. Только осмысленное чтение имеет смысл.

Например, EMBA в первую очередь дает тебе соответствующее окружение топ-менеджеров и инструментарий. Но оно не научит быть предпринимателем.



Михаил Середич. Фото: личный архив

— Что вы думаете о риске и везении в бизнесе?

— Многие руководствуются таким кредо: «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Но, на мой взгляд, риск очень переоценен. А вот случай очень важен в жизни. Нужно уметь использовать возможности, и умеренно рисковать в нужный момент. К риску нужно подходить разумно. В случае неудачи можно и не подняться с колен.

— А как у вас с такими «случаями»? Как вы использовали возможности?

— Я в жизни имел несколько возможностей и воспользовался ими:

Выиграл авто — и открыл свой первый бизнес;

В период роста e-commerce в Москве открыл интернет-магазин, а затем продал бизнес;

Застал расцвет e-commerce в Беларуси — и запустил здесь бизнес;

Открыл производство средств индивидуальной защиты в пандемию.

Важно чувствовать момент. Тогда можно плыть по течению. Часто мне не терпелось, и в этой спонтанности я был не в состоянии что-то сделать. А бизнес — это холодный расчет + попутный ветер.

— Представьте, что перед вами поставили задачу — научить первоклассников вести бизнес. С чего бы вы начали обучение?

— В первую очередь я бы помогал детям развивать их индивидуальность, а не учил их. Зачастую мы заставляем детей прислушиваться к общественном мнению, а потом, когда они становятся взрослыми, необходимо отучивать от этого. Это необходимо, чтобы они стали счастливыми людьми и нашли себя, а не были серой массой.

«Не делай это! Не говори это! Не пробуй это! Что об этом подумают?! Что скажут?» — так мы убиваем в детях стремление творчески мыслить. Каждый человек способен привнести что-то в общество, но мы должны уметь принять его, а не глушить.

— Какие профессиональные рекомендации можете дать тем, кто только планирует создать свой стартап?

— Нужно искать свободные ниши. Моей ошибкой однажды было то, что я влез в «алый океан» — уже сформировавшийся и поделенный рынок. Хотел отыскать новые возможности и поймать попутный ветер, чего сделать не получилось.

Изначально мой бизнес начинался в «голубом океане» интернет-торговли, и я плыл на растущем рынке. Но мне захотелось попробовать и «традиционный» бизнес, в котором я мало понимал, и в котором уже давно идет кровавая битва за каждого клиента. Нужно искать незанятые ниши или появляющиеся трещины потребностей, и пытаться заполнить их.

Не нужно лезть в тот океан, где уже давно плавают опытные и кровожадные акулы. Также важно проверять свои идеи. Сейчас с появлением Facebook и таргета, легко и дешево можно проверить любую идею за 2 дня и 100 долларов. Если вы смогли найти достаточно клиентов, то только вперед.

И, конечно, для стартапера важна некоторая одержимость и готовность жертвовать.

Сегодня небольшие стартап-команды своими идеями могут изменить весь мир. Есть два вида команд в успешных стартапах:

20-летние молодые люди, которые горят своей идеей и работают по 20 часов в сутки. У них нет установок на то, что у них что-то не получится. Такие люди с уверенностью идут к победе;

Бизнесмены, которые обладают первоначальным капиталом. Они могут подключать к проекту наработанные связи и компетентных друзей.

Сложность работы над стартапом в том, что вы создаете интеллектуальный продукт в неопределенных условиях. Обычный стиль менеджмента не работает. Нужно лидерство. Люди должны вместе с вами идти на риск. Готовы ли они работать без зарплаты несколько месяцев или по 16 часов в день? Если нет — проблема. Команда должна гореть идеей, как и вы. Только правильное лидерство может раскрыть потенциал людей.