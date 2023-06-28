|
Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования
28.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нацбанк Беларуси снизил
Так, годовой прирост цен уменьшился в три раза. Сейчас зафиксирован исторический минимум – 3,7%.
Изменения ставки затронут и обычных белорусов. К ней привязаны больше половины банковских займов. А значит, кредиты станут дешевле, а депозиты – менее доходными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже шестое понижение за текущий год.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)