Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования на 0,25%. Это уже шестое понижение за год, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.



Размер ставки рефинансирования снизился до 9,5% годовых. Это указывает на замедление уровня годовой инфляции. Согласно показателям, экономика страны стабилизируется. Если в январе значение ставки было 11,5%, то к концу года эксперты прогнозируют 8%.