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Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования

28.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования на 0,25%. Это уже шестое понижение за год, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Размер ставки рефинансирования снизился до 9,5% годовых. Это указывает на замедление уровня годовой инфляции. Согласно показателям, экономика страны стабилизируется. Если в январе значение ставки было 11,5%, то к концу года эксперты прогнозируют 8%.

«Если мы посмотрим индекс потребительских цен за последние полгода, очень четко просматривается, что экономика развивается нормально, цены контролируемые. Почему мы получаем такую ситуацию, когда цены падают? Потому что у нас хорошо поставлен контроль за ценами», – отметила доктор экономических наук, заведующая кафедрой Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова.

Так, годовой прирост цен уменьшился в три раза. Сейчас зафиксирован исторический минимум – 3,7%.

Изменения ставки затронут и обычных белорусов. К ней привязаны больше половины банковских займов. А значит, кредиты станут дешевле, а депозиты – менее доходными.



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Это уже шестое понижение за текущий год.
 
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