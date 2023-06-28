Путин: Россия и Беларусь запустили импортозамещающие инвестпроекты на 80 млрд рублей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь реализуют новые импортозамещающие инвестпроекты на сумму в 80 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам Форума регионов.

«В ряде областей Белоруссии при российской поддержке начата реализация новых импортозамещающих инвестиционных проектов на общую сумму 80 миллиардов рублей в таких отраслях, как машиностроение, станкостроение, микроэлектроника и целый ряд других. Создается полный цикл конкурентных высокотехнологичных производств», – сказал Путин.