Как Солигорск готовится ко II Играм Содружества?

Солигорск готовится принять II Игры Содружества. Он будет в числе 11 городов, где пройдут международные соревнования, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Этот комплекс – как спортивный трансформер. Сейчас здесь играют в теннис, а на Играх СНГ в этих залах будут разыгрывать медали по вольной, греко-римской и женской борьбе.
На переоборудование теннисного манежа уйдет около двух недель. Будут установлены два ринга и большой экран для телевидения, где будет освещаться вся трансляция.
Скорость выше только на треке. Такая арена по забегам на роликах – единственная в СНГ. Отличает ее и покрытие, и форма. Углы подъема помогают спортсменам разогнаться до скорости легкового авто. Так и адреналином зарядишься, и туристические локации не пропустишь.
Солигорские горы и пустыни – все в одном месте. Эти насыпи – издержки производства. Соль добывают под землей, а над ней вырастает хребет. Высота – около 170 метров. От избытка соли на поверхности появляются трещины. Все это очень напоминает марсианские пейзажи.
Внутри месторождений есть этакая природная клиника. Она находится в шахте, на территории действующего горнодобывающего предприятия, крупнейшего в мире.
Около 500 метров под землей. Лабиринты-пещеры состоят только из соли, калийной и каменной. Этим отложениям около 360 миллионов лет. Такой ценный клад продается в белорусских магазинах. А здесь с помощью соли лечат десятки болезней.
В год сюда приезжает более трех тысяч туристов из разных континентов, но объединяет их медицинский диагноз: астмы, бронхиты, риниты, болезни легких или аллергии на пыльцу.
«У меня есть аллергия. Здесь очень хорошо лечить аллергию. Условия хорошие и люди», – рассказал журналист из Китая Цзиньбо Лу.
В лечебнице нет умных технологий, акцент – на природную силу.
«В породе содержится калий, калий-40. Естественно, есть небольшой радиационный фон за счет этого элемента. Идет большая ионизация воздуха, больше воздух очищается. И поэтому микробов здесь достаточно мало. Практически как в операционной», – рассказала врач республиканской больницы спелеолечения Наталья Дубовик.
Процедуры и днем, и ночью. В соляных комнатах приводят до 11 часов. На выбор: сон или спорт – волейбол, бадминтон или скандинавская ходьба.