Как Солигорск готовится ко II Играм Содружества?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Солигорск готовится принять II Игры Содружества . Он будет в числе 11 городов, где пройдут международные соревнования, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Этот комплекс – как спортивный трансформер. Сейчас здесь играют в теннис, а на Играх СНГ в этих залах будут разыгрывать медали по вольной, греко-римской и женской борьбе.



На переоборудование теннисного манежа уйдет около двух недель. Будут установлены два ринга и большой экран для телевидения, где будет освещаться вся трансляция.



Скорость выше только на треке. Такая арена по забегам на роликах – единственная в СНГ. Отличает ее и покрытие, и форма. Углы подъема помогают спортсменам разогнаться до скорости легкового авто. Так и адреналином зарядишься, и туристические локации не пропустишь.



Солигорские горы и пустыни – все в одном месте. Эти насыпи – издержки производства. Соль добывают под землей, а над ней вырастает хребет. Высота – около 170 метров. От избытка соли на поверхности появляются трещины. Все это очень напоминает марсианские пейзажи.



Внутри месторождений есть этакая природная клиника. Она находится в шахте, на территории действующего горнодобывающего предприятия, крупнейшего в мире.



Около 500 метров под землей. Лабиринты-пещеры состоят только из соли, калийной и каменной. Этим отложениям около 360 миллионов лет. Такой ценный клад продается в белорусских магазинах. А здесь с помощью соли лечат десятки болезней.