Таможенные службы ЕАЭС обсудили борьбу с незаконным перемещением грузов и наркотрафиком

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Борьба с незаконным перемещением грузов, электрические пломбы для перевозчиков и защита стран ЕАЭС от наркотрафика. Эти вопросы обсудили на Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Евразийского экономического союза, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.



Руководители ведомств побывали на пункте пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе.



Пункт пропуска «Григоровщина» не самый крупный в стране. За сутки может оформить на выезд 300 легковых и 200 грузовых автомобилей. Здесь белорусские таможенники коллегам по ЕАЭС на практике показали применение так называемых электронных пломб. Они помогают отслеживать в реальном времени весь маршрут движения фуры.



В небольшом электронном блоке вся информация о грузе. В Беларуси электронные пломбы используют с 2019 года практически на все виды перемещаемых товаров. Уже установили более миллиона таких навигационных систем. Со следующего года их планируют применять во всем Евразийском пространстве.

«Белорусские коллеги наши – молодцы, они всех обогнали в Союзе. Электронные пломбы применяются наиболее часто в Беларуси. Мы в России тоже применяем, но на более узкий круг товаров. Примерно частота применения у нас в 10 раз ниже, чем в Беларуси», – отметил и. о. руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

Из-за западных санкций грузопоток с прошлого года снизился, заявляют белорусские таможенники. Но правонарушения в этой сфере выросли на 20%. Помимо занижения таможенных платежей, фиксируют случаи ввоза на территорию ЕАЭС запрещенных грузов: оружия, боеприпасов, наркотических веществ. Таможенные службы стараются бороться с этим сообща.

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