Таможенные службы ЕАЭС обсудили борьбу с незаконным перемещением грузов и наркотрафиком

Борьба с незаконным перемещением грузов, электрические пломбы для перевозчиков и защита стран ЕАЭС от наркотрафика. Эти вопросы обсудили на Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Евразийского экономического союза, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Руководители ведомств побывали на пункте пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе.
Пункт пропуска «Григоровщина» не самый крупный в стране. За сутки может оформить на выезд 300 легковых и 200 грузовых автомобилей. Здесь белорусские таможенники коллегам по ЕАЭС на практике показали применение так называемых электронных пломб. Они помогают отслеживать в реальном времени весь маршрут движения фуры.
В небольшом электронном блоке вся информация о грузе. В Беларуси электронные пломбы используют с 2019 года практически на все виды перемещаемых товаров. Уже установили более миллиона таких навигационных систем. Со следующего года их планируют применять во всем Евразийском пространстве.
«Белорусские коллеги наши – молодцы, они всех обогнали в Союзе. Электронные пломбы применяются наиболее часто в Беларуси. Мы в России тоже применяем, но на более узкий круг товаров. Примерно частота применения у нас в 10 раз ниже, чем в Беларуси», – отметил и. о. руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.
Из-за западных санкций грузопоток с прошлого года снизился, заявляют белорусские таможенники. Но правонарушения в этой сфере выросли на 20%. Помимо занижения таможенных платежей, фиксируют случаи ввоза на территорию ЕАЭС запрещенных грузов: оружия, боеприпасов, наркотических веществ. Таможенные службы стараются бороться с этим сообща.
Как страны ЕАЭС обеспечивают продовольственную безопасность?
«Наше взаимодействие позволяет отслеживать контрабандные цепочки ввоза наркотиков. Например, с Российской Федерацией в этом году мы провели уже семь совместных операций, так называемых контролируемых поставок, когда при ввозе возможного наркотика в транспортном средстве мы его сразу не вскрываем, а отслеживаем цепочку до конечного получателя, чтобы максимально устранить вред от таких схем», – отметил председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Владимир Орловский.
С 3 июля на территории Беларуси запрещено перемещение прицепов и полуприцепов с польской регистрацией. Это еще один ответ официального Минска Варшаве на незаконные ограничения. Теперь товары из Польши должны будут перегружать в логистических центрах на границе и перевозить на машинах с белорусскими номерами.
По итогам работы за прошлый год в бюджет страны отчислили девять миллиардов белорусских рублей (более 250 миллиардов российских). Это еще одно подтверждение того, что стресс после западных санкций позади, а экономика переориентировалась на новые рынки.