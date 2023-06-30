Роман Головченко вручил государственные награды ученым, учителям и артистам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В канун главного государственного праздника – Дня независимости Беларуси – премьер-министр страны Роман Головченко вручил государственные награды, передает «МИР 24».



«Каждый из присутствующих в этом зале своим ежедневным трудом вносит весомый вклад в укрепление нашей независимости. Из таких маленьких, но очень ценных «кирпичиков» и формируется стабильная, современная, уверенно смотрящая в будущее суверенная Беларусь», – сказал Головченко.



Церемония состоялась во Дворце Республики. Среди награжденных – ученые, учителя, судьи, артисты, строители. Роман Головченко подчеркнул преданность собравшихся своему делу и особенно отметил работников промышленности. Отрасль демонстрирует стабильность не первый год, радуя высокими показателями.