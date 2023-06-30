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Роман Головченко вручил государственные награды ученым, учителям и артистам
30.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В канун главного государственного праздника – Дня независимости Беларуси – премьер-министр страны Роман Головченко вручил государственные награды, передает «МИР 24».
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Премьер-министр Беларуси подчеркнул преданность собравшихся своему делу.
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