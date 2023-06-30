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Белорусские торговые сети продлили скидку в 10% для пенсионеров
30.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Белорусские торговые сети продлили скидку в 10% для уязвимых слоев населения. Такое решение приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли страны. Крупные магазины поддержали инициативу, сообщает «МИР 24».
Скидками от государства могут пользоваться пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные и многодетные семьи. Купить дешевле они могут социально значимые товары: хлеб, молоко, мясо, некоторые овощи и фрукты. Всего в этом списке несколько десятков позиций. Почти все товары – белорусские.
Такую поддержку государство оказывает с января прошлого года. Уже выдали больше полутора миллионов скидочных карточек. Общая сумма скидки за это время превысила 37 миллионов белорусских рублей. Это один миллиард 43 миллиона российских.
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Такое решение приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли страны.
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