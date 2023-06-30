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Следователи установили обстоятельства ДТП с 13 погибшими в Минской области
30.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Следователи в Беларуси установили обстоятельства автокатастрофы в Минской области, в результате которой погибли 13 человек.
«По данным следствия, 60-летний водитель большегруза, управляя технически неисправным транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, в результате чего и произошло столкновение с маршруткой», – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Беларуси.
Днем 20 февраля на автодороге Р-69 вблизи города Смолевичи произошло лобовое столкновение грузового автомобиля и маршрутного такси. На месте происшествия
Следователи установили, что ходовая часть грузовика была неисправна и разрушилась под давлением перегруженного песком кузова, в результате управление машиной было потеряно.
Ранее было возбуждено головное дело по факту
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Ходовая часть грузовика была неисправна и разрушилась под давлением перегруженного песком кузова.
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