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Следователи установили обстоятельства ДТП с 13 погибшими в Минской области

30.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Следователи в Беларуси установили обстоятельства автокатастрофы в Минской области, в результате которой погибли 13 человек.

«По данным следствия, 60-летний водитель большегруза, управляя технически неисправным транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, в результате чего и произошло столкновение с маршруткой», – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Беларуси.

Днем 20 февраля на автодороге Р-69 вблизи города Смолевичи произошло лобовое столкновение грузового автомобиля и маршрутного такси. На месте происшествия погибли 11 человек, позднее скончались еще двое. Семь человек получили тяжелые травмы.

Следователи установили, что ходовая часть грузовика была неисправна и разрушилась под давлением перегруженного песком кузова, в результате управление машиной было потеряно.

Ранее было возбуждено головное дело по факту гибели шести человек в ДТП под Самарой. На 109-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном столкнулись две иномарки. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель, выехавший на встречную полосу.



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Ходовая часть грузовика была неисправна и разрушилась под давлением перегруженного песком кузова.
 
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