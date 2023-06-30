Следователи установили обстоятельства ДТП с 13 погибшими в Минской области

Днем 20 февраля на автодороге Р-69 вблизи города Смолевичи произошло лобовое столкновение грузового автомобиля и маршрутного такси. На месте происшествия погибли 11 человек, позднее скончались еще двое . Семь человек получили тяжелые травмы.

Следователи установили, что ходовая часть грузовика была неисправна и разрушилась под давлением перегруженного песком кузова, в результате управление машиной было потеряно.