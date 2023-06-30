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Белорусские ученые усовершенствовали диагностику и лечение рака

30.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские ученые усовершенствовали диагностику и лечение рака
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусские ученые разработали метод, позволяющий определять онкологическое заболевание в самом его начале. И предложили новые способы лечения клеточными продуктами. На клинических испытаниях побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Прорыв в сфере онкологии. Так новый анализ называют медики страны. В этой лаборатории теперь могут выявить около 60 видов рака. Причем на разных стадиях, в том числе и так называемой нулевой. Узнать о предрасположенности к болезни можно лишь сдав кровь.

«Уникальность состоит в том, мы используем клетки, которые циркулируют не только в крови. Они поступают и в ткани, это усиливает нашу информированность во много раз. Не только то, что касается гематологических заболеваний, но и солидных опухолей. Благодаря проточной цитометрии мы изучаем их экспрессию, количество», – пояснила биолог клинико-диагностической лаборатории Витебского областного клинического онкологического диспансера Юлия Костина.

Разрабатывают белорусские ученые и новые методы лечения раковых опухолей. Например, клеточными продуктами. Человеку вводят своего рода прививку для иммунитета. Она помогает собственным клеткам бороться с онкологической патологией. Сейчас разработка проходит клинические испытания.

«Выделенные клетки наращивают и получают очень больше количество стволовых клеток, которые затем уже дифференцируются в дендритные. Мы уже близимся к тому, чтобы в клинику внедрить, во-первых, дендритные клетки аллогенные, то есть донорские. Что это даст? Дешевле и большее количество самих клеток, соответственно больше лечебный эффект», – рассказал директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси Андрей Гончаров.

«Отдельная группа пациентов – это те, у которых все хорошо, у которых удачная операция, эффективная химиотерапия. Но известно, что данный вид рака часто рецидивирует. И зачастую это происходит незаметно для пациента, поэтому для того, чтобы предупредить, профилактировать возможные рецидивы, иммунная терапия тоже крайне важна», – отметил хирург, заместитель директора Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси Владимир Крицкий.

А вот в лечении рака крови лучше всего помогает CAR-T-терапия. Ее белорусские врачи тоже освоили недавно. У пациента берут лимфоциты. Уже в лаборатории, словно на боксерском ринге, их учат уничтожать раковые клетки. После возвращают в организм, и человек лечит сам себя.

«У нас в центре лечатся пациенты с рефрактерными рецидивными В-клеточными лимфомами. То есть это те пациенты, у которых вообще уже не осталось возможности для лечения, и им дают несколько месяцев жизни. Но у нас уже есть 12 пациентов пролеченных, из которых три пациента с периодом наблюдения полтора года. И вот такие пациенты до сих пор живы», – рассказала заведующая отделением клеточных технологий Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии Татьяна Дорошенко.

Массово пациентов новыми методами пока не лечат. Для этого клинические испытания нужно провести на сотнях людей. Сейчас у многих онкобольных после лечения клеточными продуктами врачи отмечают ремиссию.



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Специалисты разработали метод, позволяющий определять рак в самом начале. И предложили новые способы лечения клеточными продуктами.
 
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