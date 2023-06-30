«Это величайшая ценность». Какие культуры выращивают в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Беларусь считается зоной рискованного земледелия: нестабильный климат и не все почвы пригодны для большого урожая. Но, несмотря на это, здесь выращивают виноград, абрикосы, фундук, спаржу, арбузы и дыни. Из традиционных культур – пшеницу, картофель и рапс, из которого потом делают масло и поставляют за рубеж. В Беларуси даже существует генетический банк для селекции, в нем хранится 90 тысяч образцов сельскохозяйственных культур. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич узнала, как в Беларуси обеспечивают продовольственную безопасность страны.

«В мире такого нет. Моя гордость в том, что мы сохранили аграрную науку. И даже превзошли. Это дороже золота», – считает президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

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