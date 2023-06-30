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«Это величайшая ценность». Какие культуры выращивают в Беларуси?
30.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Беларусь считается зоной рискованного земледелия: нестабильный климат и не все почвы пригодны для большого урожая. Но, несмотря на это, здесь выращивают виноград, абрикосы, фундук, спаржу, арбузы и дыни. Из традиционных культур – пшеницу, картофель и рапс, из которого потом делают масло и поставляют за рубеж. В Беларуси даже существует генетический банк для селекции, в нем хранится 90 тысяч образцов сельскохозяйственных культур. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич узнала, как в Беларуси обеспечивают продовольственную безопасность страны.
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В генетическом банке для селекции хранится порядка 90 тысяч образцов сельскохозяйственных культур. Подробности смотрите в программе «Специальный репортаж».
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