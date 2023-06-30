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Лукашенко провел торжественное собрание в честь Дня независимости
30.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Через войны, подвиги и большой труд шли белорусы к своей независимости. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко. Он провел торжественное собрание в преддверии национального праздника. Во Дворец Республики пригласили ветеранов войны и труда, дипломатов, чиновников, артистов, спортсменов, передает «МИР 24».
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Обращаясь к ветеранам, глава государства пожелал им здоровья и бодрости.
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