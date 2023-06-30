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Лукашенко провел торжественное собрание в честь Дня независимости

30.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко провел торжественное собрание в честь Дня независимости
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Через войны, подвиги и большой труд шли белорусы к своей независимости. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко. Он провел торжественное собрание в преддверии национального праздника. Во Дворец Республики пригласили ветеранов войны и труда, дипломатов, чиновников, артистов, спортсменов, передает «МИР 24».

«Поколение, которое подарило Великую Победу, подарило нам свободу и мир ценой своих жизней, миллионов жизней. Мы будем говорить об этом всегда и передавать это знание каждому новому рожденному на нашей земле гражданину. Потому что 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских оккупантов, истерзанные неволей, дикими пытками, потерями родных и близких белорусы вернулись к жизни. Нет и не может быть иного смысла у этого праздника. Нет и не может быть другой даты, как бы не мечтали потомки нацистов там и их пособники здесь», – сказал Лукашенко.

Обращаясь к ветеранам, Александр Лукашенко пожелал им здоровья и бодрости и поздравил с праздником, который они подарили современному поколению белорусов.



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Теги: Минск
 
 
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Обращаясь к ветеранам, глава государства пожелал им здоровья и бодрости.
 
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