Лукашенко провел торжественное собрание в честь Дня независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Через войны, подвиги и большой труд шли белорусы к своей независимости. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко. Он провел торжественное собрание в преддверии национального праздника. Во Дворец Республики пригласили ветеранов войны и труда, дипломатов, чиновников, артистов, спортсменов, передает «МИР 24».



«Поколение, которое подарило Великую Победу, подарило нам свободу и мир ценой своих жизней, миллионов жизней. Мы будем говорить об этом всегда и передавать это знание каждому новому рожденному на нашей земле гражданину. Потому что 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских оккупантов, истерзанные неволей, дикими пытками, потерями родных и близких белорусы вернулись к жизни. Нет и не может быть иного смысла у этого праздника. Нет и не может быть другой даты, как бы не мечтали потомки нацистов там и их пособники здесь», – сказал Лукашенко.



Обращаясь к ветеранам, Александр Лукашенко пожелал им здоровья и бодрости и поздравил с праздником, который они подарили современному поколению белорусов.