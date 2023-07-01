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Белорусские журналисты оценили рабочую обстановку главной резиденции президента страны
01.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дворец независимости в Минске открыл свои двери для гостей. На экскурсии в главной резиденции президента побывали сотрудники Министерства информации и одного из национальных телеканалов, передает телеканал «МИР 24».
Прием приурочили к грядущему Дню независимости. Одежда нарядная, а настроение приподнятое – во дворце некоторые посетители впервые. Многие отметили: он поражает масштабами и количеством произошедших в этих стенах значимых для страны событий. Гости смогли сфотографироваться в залах для международных переговоров. Увидели рабочие кабинеты президента и место, где вручают госнаграды.
Дворец независимости – не только главное рабочее место главы государства, но и музей. Здесь собрали подарки от лидеров десятков стран, скульптуры, картины. На стенах памятные фотографии Александра Лукашенко.
День независимости и День Республики белорусы отмечают 3 июля. Это дата освобождения столицы страны от немецко-фашистских захватчиков.
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На экскурсии во Дворце независимости побывали сотрудники Министерства информации и одного из национальных телеканалов.
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