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Белорусские журналисты оценили рабочую обстановку главной резиденции президента страны

01.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские журналисты оценили рабочую обстановку главной резиденции президента страны
 Фото: МТРК «МИР»

Дворец независимости в Минске открыл свои двери для гостей. На экскурсии в главной резиденции президента побывали сотрудники Министерства информации и одного из национальных телеканалов, передает телеканал «МИР 24».

Прием приурочили к грядущему Дню независимости. Одежда нарядная, а настроение приподнятое – во дворце некоторые посетители впервые. Многие отметили: он поражает масштабами и количеством произошедших в этих стенах значимых для страны событий. Гости смогли сфотографироваться в залах для международных переговоров. Увидели рабочие кабинеты президента и место, где вручают госнаграды.

«Очень понравились переговорные залы. Те, которые были задействованы особенно при переговорах «нормандской четверки». Это такое место силы, место создания мирообразующей площадки. Это на самом деле очень монументально и захватывающе. Я уверен, что это оставит долгую память. Впечатления просто колоссальные», – сказал главный специалист информационно-аналитического управления Министерства информации Республики Беларусь Михаил Дегтяренко.

Дворец независимости – не только главное рабочее место главы государства, но и музей. Здесь собрали подарки от лидеров десятков стран, скульптуры, картины. На стенах памятные фотографии Александра Лукашенко.

День независимости и День Республики белорусы отмечают 3 июля. Это дата освобождения столицы страны от немецко-фашистских захватчиков.



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Теги: Минск
 
 
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На экскурсии во Дворце независимости побывали сотрудники Министерства информации и одного из национальных телеканалов.
 
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