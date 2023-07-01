Лукашенко: мир находится в условиях беспрецедентного кризиса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны восточной и западной Европы могут и должны развиваться вместе. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает телеканал «МИР 24».

У европейских стран достаточно общих проблем, подчеркнул президент Беларуси: изменение климата, энергетические вопросы, демографическая ситуация, рост экстремизма и киберпреступности. Сегодня, по мнению белорусского лидера, человечество находится в условиях беспрецедентного кризиса мирового масштаба. Но диалог по его урегулированию Западу не нужен.

«Надо остановиться. Пока не поздно. Мы по-прежнему призываем к миру. Но если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность народов Беларуси и России окажутся под реальной угрозой, мы, не раздумывая, ответим адекватно», – подчеркнул Лукашенко.