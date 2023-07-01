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Лукашенко: мир находится в условиях беспрецедентного кризиса
01.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Страны восточной и западной Европы могут и должны развиваться вместе. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает телеканал «МИР 24».
У европейских стран достаточно общих проблем, подчеркнул президент Беларуси: изменение климата, энергетические вопросы, демографическая ситуация, рост экстремизма и киберпреступности. Сегодня, по мнению белорусского лидера, человечество находится в условиях беспрецедентного кризиса мирового масштаба. Но диалог по его урегулированию Западу не нужен.
«Мы для них опасны авторитетом, самостоятельностью и силой белорусского государства. В конце концов, своим примером. Примером отсутствия пропасти между богатыми и бедными, примером социальной защищенности всех граждан, примером здорового общества традиционных ценностей. И многими другими достижениями белорусского народа, которые импонируют простым европейцам и американцам», – отметил глава Беларуси.
День Независимости белорусы отметят 3 июля. В этот день в 1944 году Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков
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По мнению белорусского лидера, страны восточной и западной Европы могут и должны развиваться вместе.
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