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Лукашенко: мир находится в условиях беспрецедентного кризиса

01.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: мир находится в условиях беспрецедентного кризиса
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Страны восточной и западной Европы могут и должны развиваться вместе. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает телеканал «МИР 24».

У европейских стран достаточно общих проблем, подчеркнул президент Беларуси: изменение климата, энергетические вопросы, демографическая ситуация, рост экстремизма и киберпреступности. Сегодня, по мнению белорусского лидера, человечество находится в условиях беспрецедентного кризиса мирового масштаба. Но диалог по его урегулированию Западу не нужен.

«Надо остановиться. Пока не поздно. Мы по-прежнему призываем к миру. Но если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность народов Беларуси и России окажутся под реальной угрозой, мы, не раздумывая, ответим адекватно», – подчеркнул Лукашенко.

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Обращаясь к ветеранам, Александр Лукашенко подчеркнул, что победа, которой они добились, на многие десятилетия вперед обеспечила мир странам и континентам. Но он исчерпал запас прочности. Сегодня приходится биться на информационном, экономическом и политическом фронтах.

«Мы для них опасны авторитетом, самостоятельностью и силой белорусского государства. В конце концов, своим примером. Примером отсутствия пропасти между богатыми и бедными, примером социальной защищенности всех граждан, примером здорового общества традиционных ценностей. И многими другими достижениями белорусского народа, которые импонируют простым европейцам и американцам», – отметил глава Беларуси.

День Независимости белорусы отметят 3 июля. В этот день в 1944 году Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков



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Теги: Минск
 
 
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