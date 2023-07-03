Какой праздник сегодня, 3 июля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

День работников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД)

3 июля в России отмечается День работников Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Дата была учреждена приказом министра внутренних дел РФ от 3 июля 2009-го.

Первые спецподразделения милиции по регулированию дорожного движения были сформированы в Москве в 1918 году. А 3 июля 1936 года постановлением Совета народных комиссаров СССР была создана Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) Главного управления Рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Новое ведомство должно было бороться с авариями и «хищническим использованием транспорта», разрабатывать технические нормы и измерители эксплуатации автотранспорта, наблюдать за подготовкой и воспитанием водителей. В 1998 году ГАИ была переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД), а в 2002-м – Государственную инспекцию безопасности дорожного движения МВД РФ – Госавтоинспекцию (ГАИ).

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День независимости в Беларуси

3 июля Беларусь отмечает главный государственный праздник – День независимости. Декларация о суверенитете республики существует с 19 сентября 1991 года. Однако в 1996-м в ходе референдума высказались за то, чтобы отмечать этот праздник 3 июля – В этот день в 1944-м территория республики была освобождена от фашистов в ходе Великой Отечественной войны.

Международный день отказа от пластиковых пакетов

3 июля в мире отмечается День отказа от пластиковых пакетов, другое название – День без пластика. В этот день всем людям предлагается отказаться от использования пластиковых пакетов, которые наносят колоссальный вред окружающей среде.

Кстати. По мнению ученых, каждую минуту в мире используется около миллиона пакетов из полиэтилена. Большая часть их становится мусором в среднем через 25 минут. В зависимости от типа пластика данный пакет разлагается от 100 до 500 лет.

Также 3 июля отмечаются День образования Республики Алтай, День образования Республики Хакасия, День тайной дружбы и День благодарности кондиционеру.

События 3 июля:

95 лет назад (1928 год) в США был продан первый в мире телевизор. Стоимость приемников достигала 75 долларов (средняя зарплата тогда была около 160 долларов). Изображение на экране было не крупнее почтовой марки, при этом невысокая четкость позволяла лишь различать общие контуры предметов.

82 года назад (1941 год) председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин впервые после начала Великой Отечественной войны обратился к советскому народу (до этого 22 июня прозвучало обращение главы МИД Вячеслава Молотова).

65 лет (1958 год) начались ходовые испытания первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».

Кто родился 3 июля:

Австрийский писатель и философ Франц Кафка (1883 – 1924).

Английский драматург Том Стоппард (1937).

Американский актер Том Круз (1962).

Австралийский журналист, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж (1971)

Немецкий гонщик Себастьян Феттель (1987).