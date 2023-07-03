День независимости Беларуси: как республика отмечает главный государственный праздник?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня Беларусь отмечает День независимости. Это главный государственный праздник. Дата не случайна: 3 июля, 79 лет назад, советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия сегодня проходят по всей республике. Центром торжеств стал Курган Славы. В мемориальном комплексе недалеко от белорусской столицы побывала и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Собираться у Кургана Славы – для белорусов уже традиция. Последние несколько лет праздник начинается здесь. К монументу приехали ветераны, молодежь, общественные организации, представители власти. У всех в руках цветы. Это символ благодарности за победу. Церемонию проводят у подножия мемориала.