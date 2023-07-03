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День независимости Беларуси: как республика отмечает главный государственный праздник?

03.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День независимости Беларуси: как республика отмечает главный государственный праздник?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сегодня Беларусь отмечает День независимости. Это главный государственный праздник. Дата не случайна: 3 июля, 79 лет назад, советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия сегодня проходят по всей республике. Центром торжеств стал Курган Славы. В мемориальном комплексе недалеко от белорусской столицы побывала и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Собираться у Кургана Славы – для белорусов уже традиция. Последние несколько лет праздник начинается здесь. К монументу приехали ветераны, молодежь, общественные организации, представители власти. У всех в руках цветы. Это символ благодарности за победу. Церемонию проводят у подножия мемориала.

Курган Славы возвышается над землей на высоте более 70 метров. Знаковый памятник Великой Отечественной возвели на месте, где проводилась крупнейшая наступательная операция «Багратион». В 1944-м здесь в окружение попала часть армий «Центр», 150-тысячная группировка гитлеровцев. Это так называемый «Минский котел». В советское время в основание кургана заложили землю городов-героев. В 60-х сюда люди привозили горсти с полей сражений. И сегодня многие приехали из самых удаленных уголков Беларуси.

К Кургану Славы сегодня приехали и участники патриотического проекта «Поезд памяти». Более 200 школьников из Беларуси, России, Армении и Кыргызстана. Все они прошли серьезный отбор. Только из России было подано около 17 тысяч заявок. Главная задача организаторов – рассказать школьникам правду о Великой Отечественной. К Кургану Славы дети приехали с цветами. В церемонии возложения венков традиционно примет участие и президент.

День независимости отмечает вся Беларусь. Гулянья проходят в каждом областном городе страны. Это фотозоны, выставки техники, концерты, интерактивные площадки. В Минске этот день завершит акция «Споем гимн вместе!», а после в небе прогремит праздничный салют. Фейерверк украсит небо в шести точках столицы.



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Теги: Минск
 
 
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3 июля, 79 лет назад, советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков.
 
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