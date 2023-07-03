|
День независимости Беларуси: как республика отмечает главный государственный праздник?
03.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня Беларусь отмечает День независимости. Это главный государственный праздник. Дата не случайна: 3 июля, 79 лет назад, советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия сегодня проходят по всей республике. Центром торжеств стал Курган Славы. В мемориальном комплексе недалеко от белорусской столицы побывала и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Собираться у Кургана Славы – для белорусов уже традиция. Последние несколько лет праздник начинается здесь. К монументу приехали ветераны, молодежь, общественные организации, представители власти. У всех в руках цветы. Это символ благодарности за победу. Церемонию проводят у подножия мемориала.
К Кургану Славы сегодня приехали и участники патриотического проекта
День независимости отмечает вся Беларусь. Гулянья проходят в каждом областном городе страны. Это фотозоны, выставки техники, концерты, интерактивные площадки. В Минске этот день завершит акция «Споем гимн вместе!», а после в небе прогремит праздничный салют. Фейерверк украсит небо в шести точках столицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июля, 79 лет назад, советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)