Лукашенко возложил цветы к подножию Кургана Славы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Официальный сайт президента Республики Беларусь

Сегодня Беларусь отмечает День независимости . Это главный государственный праздник. 3 июля, 79 лет назад, советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. С утра центром торжеств стал Курган Славы. В мемориальном комплексе побывала и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Церемония возложения венков и цветов у Курганы Славы – для белорусов это традиция. Празднование Дня независимости начинается с этого мемориала. Цветы к подножию Кургана Славы сегодня возложил и президент страны Александр Лукашенко. Он напомнил, что гарантировать мир на своей земле белорусы могут только вместе, а забыть подвиг предков непозволительно.

«Сегодня все наши мемориалы – в цветах. В каждом уголке Беларуси памятники и могилы советских воинов – в цветах. Приходя к ним, мы склоняем голову перед своими соотечественниками, благодарим воинов братских республик. Тысячи нашли последний приют в нашей земле. Имена многих носят улицы наших городов, они будут жить в сердце белорусского народа вечно», – сказал Лукашенко.

Сегодня у Кургана Славы – ветераны, молодежь, общественные организации, представители власти и участники патриотического проекта «Поезд памяти». Более 200 школьников из Беларуси, России, Армении и Кыргызстана. Тысячи километров в пути, 11 городов, десятки экскурсий по местам боевой славы Беларуси и России.

«Для меня большое счастье видеть, что этот праздник разделяет с нами молодежь из России, Армении и Кыргызстана. Наши гости – участники проекта «Поезд памяти». Со временем поезд обязательно соберет всех наследников народов-победителей, со всех бывших республик Советского Союза. Я абсолютно в этом убежден», – подчеркнул белорусский лидер.

Курган Славы – знаковый для белорусов мемориал. В 1944-м здесь в окружение попала и была разгромлена 150-тысячная группировка гитлеровцев. Они попали в так называемый «Минский котел». В 60-х люди со всего Советского Союза на Курган привозили горсти земли с полей сражений. И сегодня многие приехали сюда из самых удаленных уголков Беларуси.