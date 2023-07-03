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Лукашенко возложил цветы к подножию Кургана Славы

03.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко возложил цветы к подножию Кургана Славы
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

Сегодня Беларусь отмечает День независимости. Это главный государственный праздник. 3 июля, 79 лет назад, советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. С утра центром торжеств стал Курган Славы. В мемориальном комплексе побывала и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Церемония возложения венков и цветов у Курганы Славы – для белорусов это традиция. Празднование Дня независимости начинается с этого мемориала. Цветы к подножию Кургана Славы сегодня возложил и президент страны Александр Лукашенко. Он напомнил, что гарантировать мир на своей земле белорусы могут только вместе, а забыть подвиг предков непозволительно.

«Сегодня все наши мемориалы – в цветах. В каждом уголке Беларуси памятники и могилы советских воинов – в цветах. Приходя к ним, мы склоняем голову перед своими соотечественниками, благодарим воинов братских республик. Тысячи нашли последний приют в нашей земле. Имена многих носят улицы наших городов, они будут жить в сердце белорусского народа вечно», – сказал Лукашенко.

Сегодня у Кургана Славы – ветераны, молодежь, общественные организации, представители власти и участники патриотического проекта «Поезд памяти». Более 200 школьников из Беларуси, России, Армении и Кыргызстана. Тысячи километров в пути, 11 городов, десятки экскурсий по местам боевой славы Беларуси и России.

«Для меня большое счастье видеть, что этот праздник разделяет с нами молодежь из России, Армении и Кыргызстана. Наши гости – участники проекта «Поезд памяти». Со временем поезд обязательно соберет всех наследников народов-победителей, со всех бывших республик Советского Союза. Я абсолютно в этом убежден», – подчеркнул белорусский лидер.

Курган Славы – знаковый для белорусов мемориал. В 1944-м здесь в окружение попала и была разгромлена 150-тысячная группировка гитлеровцев. Они попали в так называемый «Минский котел». В 60-х люди со всего Советского Союза на Курган привозили горсти земли с полей сражений. И сегодня многие приехали сюда из самых удаленных уголков Беларуси.

16 июля 1944 года на ипподроме Минска состоялся самый необычный парад. Его участниками стали не военнослужащие, а партизаны, люди, чьим домом и крепостью на протяжении трех лет были белорусские леса. Начался парад со своеобразного символа возвращения к мирной жизни – с митинга. Самым удивительным участником парада был козлик по имени Малыш. Он шествовал с лентой, на которую были прикреплены немецкие ордена, а на правом боку нес санитарную сумку. Козлик шел вовсе не для потехи публики. Он был боевым товарищем и талисманом.

День независимости отмечает вся Беларусь. Гулянья проходят в каждом областном центре. В Минске этот день завершит патриотическая акция «Споем гимн вместе!». А затем в небе прогремит праздничный салют. Фейерверк озарит небо столицы в шести точках.

Президент России Владимир Путин, поздравляя Александра Лукашенко, отметил, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян. Поскольку он связан со знаменательным событием общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.



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Теги: Минск
 
 
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Президент напомнил, что гарантировать мир на своей земле белорусы могут только вместе, а забыть подвиг предков непозволительно.
 
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