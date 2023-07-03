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Лукашенко возложил цветы к подножию Кургана Славы
03.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный сайт президента Республики Беларусь
Церемония возложения венков и цветов у Курганы Славы – для белорусов это традиция. Празднование Дня независимости начинается с этого мемориала. Цветы к подножию Кургана Славы сегодня возложил и президент страны Александр Лукашенко. Он напомнил, что гарантировать мир на своей земле белорусы могут только вместе, а забыть подвиг предков непозволительно.
Сегодня у Кургана Славы – ветераны, молодежь, общественные организации, представители власти и участники патриотического проекта «Поезд памяти». Более 200 школьников из Беларуси, России, Армении и Кыргызстана. Тысячи километров в пути, 11 городов, десятки экскурсий по местам боевой славы Беларуси и России.
Курган Славы – знаковый для белорусов мемориал. В 1944-м здесь в окружение попала и была разгромлена 150-тысячная группировка гитлеровцев. Они попали в так называемый «Минский котел». В 60-х люди со всего Советского Союза на Курган привозили горсти земли с полей сражений. И сегодня многие приехали сюда из самых удаленных уголков Беларуси.
День независимости отмечает вся Беларусь. Гулянья проходят в каждом областном центре. В Минске этот день завершит патриотическая акция «Споем гимн вместе!». А затем в небе прогремит праздничный салют. Фейерверк озарит небо столицы в шести точках.
Президент России Владимир Путин, поздравляя Александра Лукашенко, отметил, что этот
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Президент напомнил, что гарантировать мир на своей земле белорусы могут только вместе, а забыть подвиг предков непозволительно.
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