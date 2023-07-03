«Поезд памяти» привез юных путешественников в Минск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Минск прибыл «Поезд памяти». Остановку он сделал в преддверии Дня независимости Беларуси. Акция традиционна для старшеклассников Союзного государства. А в этом году к ним присоединились сверстники из Армении и Кыргызстана. Вместе они уже посетили больше десяти белорусских и российский городов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Тысячи километров в пути, 11 городов, десятки экскурсий. У «Поезда памяти» предпоследняя остановка.

Роберт Чобарян с восторгом вспоминает остановку в Санкт-Петербурге. Говорит, что этот город и выпускной вечер «Алые паруса» не забудет никогда. А вот в Беларуси ему больше всего понравилась национальная кухня. Отметил и радушие жителей страны.

«Очень понравились белорусские драники! И особенно белорусское гостеприимство. Еще могу сказать, что белорусы сохраняют исторические места и делают акцент на них. Это чувствуется в Бресте, Могилеве и Минске», – отметил участник проекта из Армении Роберт Чобарян.

Любови Михайлович из Беларуси больше всего запомнился Волгоград. Масштабами удивила скульптура «Родина-мать зовет!» и, конечно же, история обороны города в годы Великой Отечественной войны.

«Мамаев курган, статуя «Родина-мать» – это все показывает нам силу народа во время Великой Отечественной войны. Меня и ребят также восхитила Брестская крепость. Там начался наш проект, была проведена реконструкция начала военных событий. Каждый ребенок был поражен этим, и мы не можем это забыть», – поделилась Михайлович.

В Минск «Поезд памяти» прибыл накануне Дня независимости страны. Его отмечают 3 июля. В этот день 79 лет назад столицу освободили от немецко-фашистских захватчиков.