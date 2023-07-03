|
«Поезд памяти» привез юных путешественников в Минск
03.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»
В Минск прибыл «Поезд памяти». Остановку он сделал в преддверии Дня независимости Беларуси. Акция традиционна для старшеклассников Союзного государства. А в этом году к ним присоединились сверстники из Армении и Кыргызстана. Вместе они уже посетили больше десяти белорусских и российский городов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
Тысячи километров в пути, 11 городов, десятки экскурсий. У «Поезда памяти» предпоследняя остановка.
Роберт Чобарян с восторгом вспоминает остановку в Санкт-Петербурге. Говорит, что этот город и выпускной вечер «Алые паруса» не забудет никогда. А вот в Беларуси ему больше всего понравилась национальная кухня. Отметил и радушие жителей страны.
Любови Михайлович из Беларуси больше всего запомнился Волгоград. Масштабами удивила скульптура «Родина-мать зовет!» и, конечно же, история обороны города в годы Великой Отечественной войны.
В Минск «Поезд памяти» прибыл накануне Дня независимости страны. Его отмечают 3 июля. В этот день 79 лет назад столицу освободили от немецко-фашистских захватчиков.
«У нас в планах показать участникам проекта город, музей Великой Отечественной войны. Немного расскажем об истории возникновения города. Ребята посетят и Курган славы, и Национальную библиотеку, и храм-памятник», – рассказал заместитель председателя минского городского исполнительного комитета Артем Цуран.
Всего к проекту «Поезд памяти» в этом году присоединились 200 школьников из Беларуси, России, Армении и Кыргызстана. Все они прошли серьезный отбор. Только в России было подано около 17 тысяч заявок. Главная задача организаторов – рассказать школьникам правду о Великой Отечественной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьники прибыли в столицу Беларуси накануне празднования Дня независимости страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)