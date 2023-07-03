|
Лукашенко: Народное единство – залог достижения заветных целей
03.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с национальным праздником – Днем независимости.
«Этот праздник – дань поколениям белорусов, которые на протяжении веков отстаивали право жить на родной земле и самостоятельно определять собственную судьбу. Он хранит память о беспримерном подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Демонстрирует историческую зрелость, национальное достоинство и твердую волю наследников народа-победителя укреплять свою государственность», – отметил глава государства.
«Сформированный за годы независимости духовный, нравственный, интеллектуальный, экономический базис позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. А народное единство, добросовестный труд и бережное отношение к своей земле являются залогом достижения самых заветных целей. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия», – продолжил белорусский лидер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем независимости страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)