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Тысячи белорусов в День независимости возложили цветы к Кургану Славы
03.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный сайт президента Республики Беларусь
Беларусь отмечает главный государственный праздник – День независимости. 3 июля 1944-го года Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков. Гулянья проходят по всей стране. Центром празднований стал монумент Курган Славы недалеко от столицы. Цветы и венки в память о погибших возложили тысячи людей. Приехал туда и президент Беларуси Александр Лукашенко, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
«Мы должны гордиться тем, что у Беларуси больше 30 лет есть возможность быть независимыми»; «Праздник – это гордость за нашу страну. Очень добрый, трепетный. И ребенок с детства знает историю нашей страны»; «Конечно же, вспоминается наше прошлое. Абсолютно тяжелое, горькое. Я хочу пожелать нашим гражданам продолжать строить нашу страну», – поделились участники мероприятия.
В 1944-м году в освобожденном Минске состоялся еще один парад – партизанский. В Беларуси с врагом сражались больше 400 тысяч народных мстителей. Освобождение столицы отметили необычным парадом. В кинохронику попал козел Малыш, который шел по минскому ипподрому с немецкими орденами и санитарной сумкой на боку. Не ради шутки – он был боевым товарищем партизанского отряда.
Курган Славы возвели в честь подвига белорусского народа. Его создавали всем Советским Союзом. Люди несли горсти земли с мест сражений. И сегодня здесь не только белорусы. Сотни школьников Союзного государства, Армении и Кыргызстана проехали на «Поезде памяти» по знаковым местам Великой Отечественной войны и разделили праздник с белорусскими сверстниками.
«Сохранение исторической правды очень важно для меня и всей моей семьи. Для меня крайне важно увидеть места боевой славы и затем передать свои впечатления моим сверстникам», – отметил участник проекта «Поезд памяти» из России Артем Миранков.
Гулянья в Беларуси будут продолжаться весь день, а завершит все акция «Споем гимн вместе».
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Отмечают государственный праздник в республике масштабно: шествия и концерты проходят во всех городах.
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