Тысячи белорусов в День независимости возложили цветы к Кургану Славы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь отмечает главный государственный праздник – День независимости. 3 июля 1944-го года Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков. Гулянья проходят по всей стране. Центром празднований стал монумент Курган Славы недалеко от столицы. Цветы и венки в память о погибших возложили тысячи людей. Приехал туда и президент Беларуси Александр Лукашенко, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко. Народное единство – залог достижения заветных целей

Александр Лукашенко поздравил с Днем независимости Беларуси «Белорусы – мирные люди» – тысячи человек пропели эти слова на Кургане Славы. К монументу с цветами в руках каждый год приходят целыми семьями.

«Мы должны гордиться тем, что у Беларуси больше 30 лет есть возможность быть независимыми»; «Праздник – это гордость за нашу страну. Очень добрый, трепетный. И ребенок с детства знает историю нашей страны»; «Конечно же, вспоминается наше прошлое. Абсолютно тяжелое, горькое. Я хочу пожелать нашим гражданам продолжать строить нашу страну», – поделились участники мероприятия.



Венок к Кургану Славы возложил и Александр Лукашенко . Место, где отмечают главный государственный праздник, для белорусов – святое, подчеркнул президент. Именно здесь замкнулся «Минский котел» – 105-тысячная группировка гитлеровцев была разгромлена. И это стало частью наступательной операции «Багратион» – триумфа советской армии.

«Около 400 тысяч солдат, офицеров, генералов вермахта и СС были уничтожены и взяты в плен. Их показали всему миру. Провели позорным маршем по Красной площади, сразу смывая следы немецких сапог водой. Новоявленным нацистам не мешало бы пересмотреть эти кадры кинохроники. Они хотят забыть, но мы с вами не должны это позволить. Это никто не должен забыть. Не должны забыть, чтобы не повторилось вновь», – сказал Лукашенко.

В 1944-м году в освобожденном Минске состоялся еще один парад – партизанский. В Беларуси с врагом сражались больше 400 тысяч народных мстителей. Освобождение столицы отметили необычным парадом. В кинохронику попал козел Малыш, который шел по минскому ипподрому с немецкими орденами и санитарной сумкой на боку. Не ради шутки – он был боевым товарищем партизанского отряда.

Курган Славы возвели в честь подвига белорусского народа. Его создавали всем Советским Союзом. Люди несли горсти земли с мест сражений. И сегодня здесь не только белорусы. Сотни школьников Союзного государства, Армении и Кыргызстана проехали на «Поезде памяти» по знаковым местам Великой Отечественной войны и разделили праздник с белорусскими сверстниками.

«Со временем поезд обязательно соберет всех наследников народов-победителей, со всех республик Советского Союза. Я в этом абсолютно убежден. Ведь у нас одна память о той войне, одна победа и одна правда! В столь сложное время только вместе мы сможем гарантировать мир на своей земле. Только вместе мы можем быть свободными и независимыми», – подчеркнул белорусский лидер.

«Сохранение исторической правды очень важно для меня и всей моей семьи. Для меня крайне важно увидеть места боевой славы и затем передать свои впечатления моим сверстникам», – отметил участник проекта «Поезд памяти» из России Артем Миранков.



Президент призвал всех беречь самую большую ценность – родную землю, ведь другой не будет. Молодежи предстоит сохранить независимость, которую завоевали ветераны.

Гулянья в Беларуси будут продолжаться весь день, а завершит все акция «Споем гимн вместе».