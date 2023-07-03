Увидеть достопримечательности Минска и узнать об истории государственных символов: пять причин поехать в Беларусь на День независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В каждой стране есть свои символы. Есть официальные – такие как гимн, герб и флаг, а есть неофициальные. В Республике Беларусь это, пожалуй, зубр, журавль и василек. И есть пять причин приехать в Минск на главный праздник страны – на День независимости. Его отмечают в Беларуси 3 июля.

Первая причина: вспомнить героическое прошлое Беларуси на площади Независимости

Самая большая площадь в Беларуси – Независимости. 73 тысячи квадратных метров – это больше Красной Площади в Москве и площади Согласия в Париже. Во главе – первый минский небоскреб, 30 метров в высоту, построенный по проекту архитектора Иосифа Лангбарда.

На площади Независимости расположен Дом Правительства – одно из немногих зданий, уцелевших в годы Великой Отечественной. Именно около Дома Правительства 3 июля 1944 года минчане встречали освободителей города.

Историки отмечают, что до войны в городе проживало около 180 тысяч человек. Когда в июле 1944-го в Минск вошли советские войска, то их встретило лишь 180 минчан, которые остались на развалинах города. Минск был фактически уничтожен, и он был такой не один. 209 белорусских городов во время войны фактически были стерты с лица земли.

3 июля стало для белорусов символом не только освобождения Минска, но и всей страны. А позже, на референдуме, было решено: в этот день отмечать независимость Беларуси.

«День освобождения дал надежду на то, что мы наконец вернемся к нормальной жизни. Он символичен в плане того, что мы обрели свой суверенитет и свою независимость. Потому что, если бы продлилось господство нацистов и были реализованы их планы, типа плана Ост, то не то что о независимости, вообще о существовании белорусов как народа можно было бы забыть», – рассказывает кандидат исторических наук Алексей Беляев.

Минск, как и всю Беларусь, после Великой Отечественной войны отстроили заново. На просторной площади Независимости среди официальных атрибутов – гербов и флагов – установили композицию из трех парящих журавлей в память о солдатах, погибших на фронте.

Вторая причина: проехать по проспекту Независимости

Площадь Независимости перетекает в одноименный проспект – один из самых длинных в Европе, 17 километров. Историю независимости Беларуси можно узнать прямо с железнодорожного вокзала Минска, белорусской чыгунки. Для этого нужно отправиться на экскурсию на большом двухэтажном автобусе только лишь по проспекту Независимости.

В прошлом веке это была Советская улица. Затем ее расширили до проспекта, увеличив практически в два раза. Ширина проезжей части составляет 24 метра, по 12 метров с каждой стороны – тротуары. Лучшие архитекторы со всего Союза специально для проспекта разработали новые типы домов, украсив их белорусскими символами. Ни одно здание, даже жилая застройка проспекта, не повторяется в своей архитектуре. Дома полностью отличаются своей архитектурой и цветами.

Первое здание на проспекте – Главпочтамт. Эталон сталинского ампира, творение зодчих Короля и Духана, имеет схожесть с римским Палаццо Поли: арки, пилястры и колонны коринфского ордена. На фасаде сохранили герб СССР. Расположенные на проспекте здания Главпочтамта, ГУМа, Дома профсоюзов имеют колонны, восходящие к классической архитектуре – греческой, римской. Проспект Независимости – претендент на включение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из последних неоклассических ансамблей в послевоенной социалистической архитектуре.

Поездка всего по одному проспекту – это как путешествие по разным эпохам. Беларусь советская с ГУМом и Дворцом Профсоюзов, независимая – с Дворцом Республики и Национальной библиотекой. И на каждом здании можно найти десятки символов Беларуси. Беларусь культурная ярко отразилась в сквере Янки Купалы и площади Якуба Коласа – двух самых знаменитых Песняров земли белорусской. Даже фонари на проспекте Независимости рассказывают о символах страны. Они украшены букетами из белорусских цветов, которые золотом и серебром вышивали на знаменитых белорусских Слуцких поясах.

Третья причина: услышать гимн в стенах Дворца Республики Беларусь

Via est vita – дорога это жизнь. Рядом с проспектом Независимости – Октябрьская площадь, самый центр Минска. Здесь находится отметка нулевого километра, начало всех белорусских дорог. Рядом – Дворец Республики, который создавался на перекрестке двух эпох – советской и независимой.

История Дворца республики началась еще в 70-х годах прошлого века. Тогда в центре Минска решили построить младшего брата Кремлевского дворца съездов, в котором планировали проводить съезды компартии, вручение госнаград и другие официальные мероприятия. Но в конце прошлого века стройка превратилась в долгострой, а в народе серую коробку называли «саркофагом». Но в 2001 году закончили строительство.

Все самые судьбоносные решения принимаются именно во Дворце Республики. Это и Всебелорусское собрание, и Послание президента. Это все то, чем потом живет страна последующие годы.

Спустя пять лет после открытия на базе Дворца Республики создали Президентский оркестр. Это непременный атрибут государственности, как герб и флаг.

«Мы – белорусы, мирные люди…» – с этих слов начинается музыкальный символ независимости страны – гимн. Каждый куплет рассказывает о том, как развивается суверенное государство. Перед припевом музыка затихает и звучит дальше более волнительно. Начало, кульминация, яркий финал – все до полутонов, темпа, интонаций и смысловых пауз прописано в эталоне исполнения гимна. Никаких импровизаций. Гимн – официальный символ страны.

В первые годы независимости Беларуси у гимна не было слов. Они появились только в 2002 году. 109 слов, которые выразили главную белорусскую идею. «Вечна жывi i квiтней, Беларусь!» Гимн исполняют только на белорусском языке.

Четвертая причина: увидеть символы Беларуси, собранные на одной площади

Все государственные символы независимости можно увидеть в одном месте рядом с проспектом Победителей. Герб, гимн и флаг – все на одной площади.

Беларусь, пожалуй, единственная из бывших советских республик, которая взяла за основу государственные символы советского периода. Белорусы не захотели отказаться и от своей символики, потому что с символами советской эпохи связано очень много достижений: летели в космос, осваивали целину в Казахстане, строили БАМ в Сибири. В послевоенный период и под теми флагом и гербом, которые стали прототипом для нынешних государственных символов, были созданы крупнейшие предприятия: Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, БелАЗ. Символику независимости белорусы выбрали на первом в истории суверенной страны референдуме 14 мая 1995 года.

Государственный герб сохранил советские символы, однако в предыдущей версии с левой стороны колосилась рожь и цвел клевер, а справа зеленели дубовые листья. Этот символ использовали германские и славянские народы для обозначения мужественного, воинского начала, – вместо лавра, который в этих странах не растет. Но в гербе Беларуси дубовые листья не прижились. Их заменили на цветы льна и клевера, чтобы подчеркнуть миролюбие народа.

В узор флага страны вплетены идеи белорусского дома, плодородных полей, богатства и изобилия народа. Это все зашифровано в ромбах – древних кодах. Центральная часть орнамента – узор «Восходящее солнце». Он был вышит еще в начале ХХ века белорусской крестьянкой Матреной Маркевич из-под Сенно. Этот орнамент стал одним из важнейших элементов, отсылающих к очень древним символам. Подобный орнамент встречается в древнейших захоронениях, которые обнаружены на территории Беларуси. Эта же символика связана с урожаем, с благополучием.

Пятая причина: отправиться на экскурсию по Дворцу независимости

Этот же белорусский орнамент с многовековой историей можно увидеть на фасаде Дворца Независимости – современного архитектурного воплощения суверенитета страны. Здесь расположена действующая резиденция Президента Беларуси. Но ее двери открыты для всех, кто хочет своими глазами увидеть символы независимости.

В каждую деталь интерьера Дворца независимости вложен национальный и исторический код белорусов. Проектировали, строили, украшали Дворец Республики исключительно белорусские мастера. Зал для торжественных церемоний – самый большой в стране. С двух сторон – огромные панно. Правое – с гербом, а левое – с дубовым венком и обелиском победы.

Вне рабочих встреч президента в мраморных залах проводят экскурсии. «Дворец должен быть открыт для людей», – этого правила придерживаются с момента открытия.

По глобальным меркам, Беларусь получила свою независимость совсем недавно. Но если посмотреть внимательно на символы суверенитета страны, то им много веков. У белорусов – своя история, давние традиции, самобытность, и долгий, широкий путь впереди. Так что с каждым годом будет все больше причин приехать в Беларусь на главный государственный праздник – День независимости.