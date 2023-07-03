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Погода в СНГ: дожди, грозы и град обрушились на Казахстан и Беларусь

03.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: дожди, грозы и град обрушились на Казахстан и Беларусь
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грозу с порывистым ветром обещают москвичам. Плюс 25 в столице России. О погоде в других городах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Запад Казахстана приходит в себя после града. Льдинки размером с горох побили урожай огурцов и кабачков. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Ливни сегодня почти по всей стране. Без осадков лишь на востоке.

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На севере, в Костанайской области, дожди мешают фермерам бороться с саранчой. Аграрии пытаются защитить свои посевы, но провести химическую обработку из-за погоды получается не всегда. Стаи саранчи оккупировали почти полмиллиона гектаров в районах области и продолжают мигрировать на соседние поля и в степную зону.

Кыргызстан

Утро у жителей Бишкека началось со стихии. Небо заволокло тучами. Город накрыла пыльная буря. Порывы ветра достигали 15–17 метров в секунду. Ухудшилась видимость. Стихия бушевала меньше часа. Сейчас в столице Кыргызстана жаркие плюс 32 градуса, и сохраняется сильный ветер. Спасатели рекомендуют водителям не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций.

Беларусь

В Беларуси + 26, облачно и ветрено. В восточной части страны дожди и грозы, а вот на севере из-за сильного ветра синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Некоторые дома могут остаться без света. Специалисты предупреждают, что есть риск обрыва линий электропередач. Все из-за гроз. Также велика вероятность лесных пожаров. Главное, напоминают в МЧС, соблюдать правила безопасности рядом с высоковольтными проводами.

Армения

В Армении сухо и жарко. Самые знойные регионы – Вайоц Дзор и Арарат. Там до +36. Из-за жары активизировались змеи. Все чаще выползают из укрытий и появляются в жилых районах. Только за последние сутки на горячую линию МЧС поступило более 18 звонков о змеях. Спасатели вылавливают рептилий, отвозят подальше от населенных пунктов и отпускают.



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О погоде в городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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