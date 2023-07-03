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Погода в СНГ: дожди, грозы и град обрушились на Казахстан и Беларусь
03.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Грозу с порывистым ветром обещают москвичам. Плюс 25 в столице России. О погоде в других городах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
Утро у жителей Бишкека началось со стихии. Небо заволокло тучами. Город накрыла пыльная буря. Порывы ветра достигали 15–17 метров в секунду. Ухудшилась видимость. Стихия бушевала меньше часа. Сейчас в столице Кыргызстана жаркие плюс 32 градуса, и сохраняется сильный ветер. Спасатели рекомендуют водителям не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций.
Беларусь
В Беларуси + 26, облачно и ветрено. В восточной части страны дожди и грозы, а вот на севере из-за сильного ветра синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Некоторые дома могут остаться без света. Специалисты предупреждают, что есть риск обрыва линий электропередач. Все из-за гроз. Также велика вероятность лесных пожаров. Главное, напоминают в МЧС, соблюдать правила безопасности рядом с высоковольтными проводами.
Армения
В Армении сухо и жарко. Самые знойные регионы – Вайоц Дзор и Арарат. Там до +36. Из-за жары
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О погоде в городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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