Погода в СНГ: дожди, грозы и град обрушились на Казахстан и Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Грозу с порывистым ветром обещают москвичам. Плюс 25 в столице России. О погоде в других городах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».



Казахстан



Запад Казахстана приходит в себя после града. Льдинки размером с горох побили урожай огурцов и кабачков. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Ливни сегодня почти по всей стране. Без осадков лишь на востоке.

Зной в Сибири и ливни во Владивостоке: как погода испытывает на прочность россиян?

