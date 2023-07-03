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День независимости и свободы: как Беларусь пережила 1100 дней оккупации?
03.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
3 июля во всей Беларуси чтут память павших героев: минута молчания отражает всенародную скорбь по погибшим воинам, а торжественный салют – радость и величие победы. 3 июля 1944 года Красная армия освободила Минск от фашистских захватчиков. С 1996 года эта дата не только знаменует освобождение Беларуси от оккупантов в годы Великой Отечественной войны, но и является официальным Днем независимости республики.
Минская операция была важной частью Белорусской наступательной операции «Багратион», которая продолжалась до конца лета. В ходе этой операции советские войска нанесли Германии крупнейшее поражение за всю ее военную историю. Всего за два месяца РККА удалось разгромить самое мощное военное формирование Третьего рейха – группу армий «Центр», освободить Беларусь, Польшу и часть Прибалтики. Минск находился под контролем нацистов 1100 дней. Когда войска 1-го и 3-го Белорусских фронтов вошли в белорусскую столицу, ее невозможно было узнать: в историческом центре города уцелело всего 70 домов, а из 250 тысяч жителей в живых осталось 50 тысяч. И тем не менее город продолжал жить, а белорусские партизаны оказали значительную помощь советской армии, устраивая засады, подрывая мосты и громя штабы немецких сил. О том, как вызволяли Беларусь из фашистского ига, мы вспоминаем сегодня.
«Доносился стон обезумевшей толпы»: начало войны и оккупация
Первые снаряды обрушились на Беларусь уже на следующий день после начала войны. 23 июня 1941 года авианалету подвергся Лошицкий аэродром Минска, а 24-го начались массированные бомбардировки населенных пунктов. На улицах творился хаос: атаки не прекращались ни на минуту, и жители в панике рыли во дворах ямы, где прятали детей во время налетов. Буквально за несколько дней красивый, ухоженный город был стерт с лица земли. Еще больший ущерб немцы нанесут Минску три года спустя, когда будут с позором отступать. Вот как опишет эту картину в своем труде «Воспоминания и размышления» маршал Георгий Жуков:
25 июня представители местного самоуправления покинули Минск, вместе с ними ушли части Красной армии и милиция. Никто не ожидал, что враг будет продвигаться так быстро, поэтому эвакуацию организовать не успели. Спасались кто как мог: самые отчаянные пытались покинуть город пешком прямо под обстрелами, другие искали укрытия и пытались добыть еду (некоторых голод толкал на мародерство).
Сломив сопротивление РККА, 28 июня 1941 года немецко-фашистские войска вошли в Минск. И тут же навели там свои порядки: провели перепись населения, ввели комендантский час и пропускной режим. Жителям выдавали специальные документы – аусвайсы. Если у человека не было при себе такого пропуска, его тут же расстреливали.
За годы немецкой оккупации в Беларуси погибли более 2 миллионов человек, из них свыше 400 тысяч – в стенах концлагерей. С особой жестокостью нацисты расправлялись с «расово нежелательными» элементами – евреями, цыганами, а также людьми с физическими и психическими нарушениями. Истреблению подлежали также члены компартии, комсомола и представители интеллигенции.
На территории республики было создано 260 концлагерей. Самый крупный из них – Тростенецкий лагерь смерти, в котором свою смерть нашли 206 500 человек. Перед отправкой в лагерь людей селили в специальных обособленных районах. По разным данным, всего в Беларуси насчитывалось более 300 таких гетто: в Минске, Гродно, Бобруйске, Барановичах, Бресте, Пинске, Слониме, Гомеле и других городах.
Гибли мирные, гибли военные – в огромных количествах и страшных муках. Вот как описывает лагерь для военнопленных Шталаг-352, находившийся около деревни Масюковщина, историк Кузьма Козак:
Не щадили и самых маленьких: детей нацисты часто использовали в качестве доноров крови. А тех, кому удавалось избежать ужаса лагерей, заставляли обезвреживать мины, использовали как «живой щит» в боях либо отправляли на работы в Германию. При этом все имущество белорусов, все экономические и природные ресурсы оккупанты присвоили себе. Об этом можно сделать вывод по письмам Германа Геринга к рейхскомиссарам в августе 1942 года:
Но белорусский народ не был готов мириться с таким положением дел. Почти сразу же после начала войны в республике, как и в других частях Союза, начали формироваться партизанские отряды. Именно они сыграли решающую роль в успехе Минской операции.
Партизанское подполье против карателей
По некоторым данным, 40 тысяч из 250 тысяч минчан во время оккупации ушли в партизаны. Они устраивали диверсии и засады, захватывали речные переправы и подрывали железнодорожные пути, перерезая врагу пути отхода или срывая доставку оружия и припасов. Мирные жители помогали чем могли: укрывали подпольщиков, собирали для них еду и одежду, распространяли агитлистовки, подделывали документы. Но и нацисты не дремали: ради поимки одного партизана могли легко вырезать целое село. Немцы называли это карательными экспедициями, а по сути это были массовые казни. За годы оккупации было проведено свыше 140 таких публичных расправ.
Для борьбы с партизанами немцы прибегали к помощи коллаборационистов. Кого-то принуждали угрозами, а кто-то сам был рад послужить новому «начальству». Также полицейские батальоны постоянно пополнялись военнопленными из концлагерей.
Правда, многие из них со временем переходили на сторону подпольщиков – партизаны считали, что, если полицай не успел запятнать себя убийствами «своих», его можно принять в отряд. Но немцы узнали об этом от своих агентов и стали устраивать полицаям проверки, заставляя их участвовать в публичных казнях.
Несколько раз нацисты были близки к уничтожению минского подполья, но сломить партизанское движение им так и не удалось. И в конце июня 1944 года, когда освободительные войска были на подступах к Минску, партизаны оказали им неоценимую помощь.
Ликвидация «Центра» и освобождение: успехи Минской операции
Минская наступательная операция началась 29 июня 1944 года. В ней принимали участия силы 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов при содействии 1-го Прибалтийского фронта РККА. Незадолго до начала наступления ЦК КП(б) Беларуси обратился к белорусскому народу с воззванием. В нем говорилось: «Бейте отступающих немцев всеми средствами, разрушайте пути отступления немецких войск, истребляйте команды поджигателей, спасайте население от истребления, а деревни и города от разрушения».
Жители Беларуси живо откликнулись на этот призыв, в особенности партизаны. Силами подпольщиков были освобождены многие населенные пункты. Так, на Березине, в районе деревень Брод и Синичино, партизанский отряд «Железняк» удерживал плацдарм шириной 17 километров до прибытия советских войск, а также помогал строить переправы, которыми воспользовалась 35-я гвардейская танковая бригада генерала Ази Асланова.
Кроме того, партизаны помогали перехватывать немцев во время отступления, сообщали оперативные данные о передвижениях врага и даже брали в плен шпионов. Десятки тысяч белорусских подпольщиков вступили в ряды Красной армии.
3 июля 1944 года танки с красными звездами на боках вошли в Минск, встреченные радостными криками, цветами и слезами. Меньше двух недель понадобилось советским войскам, чтобы разгромить группу армий «Центр» – «сердце» немецкой военной машины, главную гордость фюрера. К 11 июля немецкая группировка была полностью ликвидирована: более 70 тысяч человек убито, около 35 тысяч взято в плен. За героизм, проявленный в ходе Минской операции, 52 соединения и части были удостоены почетного наименования «Минские».
Помимо освобождения Беларуси от оккупантов, важнейшим достижением Минской операции стало появление гигантской бреши в центре советско-германского фронта. «Заделать» эту дыру противнику было нечем. В результате войска СССР получили шанс продолжить движение на запад – к освобождению Европы и долгожданной Победе.
А в Беларуси ее отмечали уже в июле 1944-го. 16 июля в освобожденном Минске прошел парад партизан, в котором приняли участие 30 тысяч человек. Шагавший в одной из его колонн член отряда «Коммунар» Василий Морохович навсегда запомнил тот день:
22 мая 1945 года ЦК КП(б) Беларуси издал постановление «О подготовке и проведении празднования 3 июля Дня освобождения Минска». Так памятная дата стала по-настоящему всенародным национальным праздником Победы. А много позже и уже совсем в другом государстве, на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года было принято решение придать этому празднику еще один, не менее важный статус – Дня независимости Республики Беларусь. Таким образом, на сегодняшний день Беларусь является единственной из бывший советских республик, День независимости которой не привязан к отделению от СССР или Российской империи.
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3 июля 1944 года Красная армия освободила Минск от фашистских захватчиков. О том, как вызволяли Беларусь из фашистского ига, мы вспоминаем сегодня.
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