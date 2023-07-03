День независимости и свободы: как Беларусь пережила 1100 дней оккупации?

Сломив сопротивление РККА, 28 июня 1941 года немецко-фашистские войска вошли в Минск. И тут же навели там свои порядки: провели перепись населения, ввели комендантский час и пропускной режим. Жителям выдавали специальные документы – аусвайсы. Если у человека не было при себе такого пропуска, его тут же расстреливали.

За годы немецкой оккупации в Беларуси погибли более 2 миллионов человек, из них свыше 400 тысяч – в стенах концлагерей. С особой жестокостью нацисты расправлялись с «расово нежелательными» элементами – евреями, цыганами, а также людьми с физическими и психическими нарушениями. Истреблению подлежали также члены компартии, комсомола и представители интеллигенции.

На территории республики было создано 260 концлагерей. Самый крупный из них – Тростенецкий лагерь смерти, в котором свою смерть нашли 206 500 человек. Перед отправкой в лагерь людей селили в специальных обособленных районах. По разным данным, всего в Беларуси насчитывалось более 300 таких гетто: в Минске, Гродно, Бобруйске, Барановичах, Бресте, Пинске, Слониме, Гомеле и других городах.

Гибли мирные, гибли военные – в огромных количествах и страшных муках. Вот как описывает лагерь для военнопленных Шталаг-352, находившийся около деревни Масюковщина, историк Кузьма Козак:

«Это – 100 тысяч человек, которых содержали как скот, неухоженных, голодных. Они умирали от голода и болезней. Десятки тысяч молодых парней 20-25 лет... Этот лагерь познается через звуки. Тот, кто в это время жил в Минске, рассказывал, что оттуда, со стороны Масюковщины, постоянно доносился стон обезумевшей толпы. Люди так и говорили: «Мы не видели, только слышали этот стон и крик».

Не щадили и самых маленьких: детей нацисты часто использовали в качестве доноров крови. А тех, кому удавалось избежать ужаса лагерей, заставляли обезвреживать мины, использовали как «живой щит» в боях либо отправляли на работы в Германию. При этом все имущество белорусов, все экономические и природные ресурсы оккупанты присвоили себе. Об этом можно сделать вывод по письмам Германа Геринга к рейхскомиссарам в августе 1942 года:

«Вы направлены туда для того, чтобы работать на благосостояние нашего народа, а для этого необходимо забирать все возможное. При этом мне абсолютно все равно, если вы мне скажете, что люди оккупированных областей умирают с голоду. Пусть умирают, лишь бы были живы немцы».

Но белорусский народ не был готов мириться с таким положением дел. Почти сразу же после начала войны в республике, как и в других частях Союза, начали формироваться партизанские отряды. Именно они сыграли решающую роль в успехе Минской операции.

Партизанское подполье против карателей

По некоторым данным, 40 тысяч из 250 тысяч минчан во время оккупации ушли в партизаны. Они устраивали диверсии и засады, захватывали речные переправы и подрывали железнодорожные пути, перерезая врагу пути отхода или срывая доставку оружия и припасов. Мирные жители помогали чем могли: укрывали подпольщиков, собирали для них еду и одежду, распространяли агитлистовки, подделывали документы. Но и нацисты не дремали: ради поимки одного партизана могли легко вырезать целое село. Немцы называли это карательными экспедициями, а по сути это были массовые казни. За годы оккупации было проведено свыше 140 таких публичных расправ.

Первая карательная экспедиция прошла в июле-августе 1941 года на территории Брестской, Минской, Пинской и Полесской областей, в истории она осталась под названием «Припятские болота». За время одной лишь этой операции было расстреляно 13 788 человек. Всего за годы белорусской оккупации немцы стерли с лица земли 628 населенных пунктов вместе с жителями.