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Умер министр транспорта Беларуси Алексей Авраменко

05.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко, сообщило в среду агентство БЕЛТА со ссылкой на Минтранс страны.

«На 47-м году жизни 4 июля скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко», – следует из сообщения.

Причины смерти министра не раскрываются.

Авраменко является уроженцем Минска, С 2006 года он трудился на различных должностях в управлении транспорта и связи аппарата Совета Министров Беларуси, а в 2012 году возглавил указанное управление. С 2013 года Авраменко занимал пост заместителя министра транспорта и коммуникаций, с 2019 года назначен министром транспорта и коммуникаций Беларуси.

Ранее стало известно, что бывший президент Сербии Милан Милутинович умер в возрасте 80 лет. Политик возглавлял Сербию с 1997 до 2002 года.



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Теги: Минск
 
 
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Пост главы ведомства он занимал с 2019 года.
 
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