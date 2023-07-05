Умер министр транспорта Беларуси Алексей Авраменко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко, сообщило в среду агентство БЕЛТА со ссылкой на Минтранс страны.

«На 47-м году жизни 4 июля скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко», – следует из сообщения.

Причины смерти министра не раскрываются.

Авраменко является уроженцем Минска, С 2006 года он трудился на различных должностях в управлении транспорта и связи аппарата Совета Министров Беларуси, а в 2012 году возглавил указанное управление. С 2013 года Авраменко занимал пост заместителя министра транспорта и коммуникаций, с 2019 года назначен министром транспорта и коммуникаций Беларуси.