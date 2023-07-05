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Умер министр транспорта Беларуси Алексей Авраменко
05.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко, сообщило в среду агентство
Причины смерти министра не раскрываются.
Авраменко является уроженцем Минска, С 2006 года он трудился на различных должностях в управлении транспорта и связи аппарата Совета Министров Беларуси, а в 2012 году возглавил указанное управление. С 2013 года Авраменко занимал пост заместителя министра транспорта и коммуникаций, с 2019 года назначен министром транспорта и коммуникаций Беларуси.
Ранее стало известно, что
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Пост главы ведомства он занимал с 2019 года.
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