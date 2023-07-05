Беларусь заканчивает подготовку к II Играм стран СНГ: чем удивят организаторы?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

До II Игр стран СНГ остается всего месяц. Для участников спортивного форума в Беларуси начал действовать безвизовый режим въезда. Соревнования можно начинать хоть сейчас. В среду станет известно, какими медалями будут награждать спортсменов, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

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II Игры стран СНГ станут одним из самых грандиозных и масштабных проектов на территории современной Беларуси. Участвовать в соревнованиях уже изъявили желание 20 государств.

И посмотреть на их выступления сможет практически любой желающий. Ведь вход для болельщиков будет бесплатным на все спортивные объекты, а для гостей из других стран в каждом городе организуют обзорные экскурсии. Соревнования пройдут во всех областях страны: 11 городов примут 5 тысяч спортсменов. 20 видов спорта, среди которых стритбол, единоборства, плавание и другие.

«У нас хорошая команда специалистов во всех видах спорта. У нас есть прекрасные спортивные объекты, которые мы сегодня только отшлифовать должны для проведения данного мероприятия. Я думаю, что мы справимся со всеми необходимыми задачами и задачами, которые стоят перед нами», – рассказал министр спорта и туризма республики Беларусь Сергей Ковальчук.

Ни одни крупные соревнования не обходятся без талисмана. Беларусь представила самобытную Рысь по кличке Рыся. В геральдике рысь всегда определяли как проворного и быстрого зверя, обладающего интеллектом и острым умом, – все качества, которые идеально подходят для спортивного талисмана и которые так необходимы спортсменам.

Идея проведения Игр стран СНГ принадлежит Российской Федерации, озвучили ее еще в 2018 году, но COVID-19 внес свои коррективы.

Первые соревнования под флагом Содружества прошли в Казани в 2021-м. Тогда в столицу Татарстана приехали 1 500 атлетов, большая часть – представители стран СНГ. Основная задача Игр – опробовать ближайший резерв, подвести молодежь и юниоров к взрослым стартам. Хотя в некоторых дисциплинах страны выставляют спортсменов из основной обоймы.

Напомним, что на I Играх в Казани победа в общекомандном зачете осталась за сборной России – 111 золотых наград. Нынешние хозяева Игр белорусы заняли пятое место.