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Беларусь заканчивает подготовку к II Играм стран СНГ: чем удивят организаторы?
05.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
До II Игр стран СНГ остается всего месяц. Для участников спортивного форума в Беларуси начал действовать безвизовый режим въезда. Соревнования можно начинать хоть сейчас. В среду станет известно, какими медалями будут награждать спортсменов, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.
II Игры стран СНГ станут одним из самых грандиозных и масштабных проектов на территории современной Беларуси. Участвовать в соревнованиях уже изъявили желание 20 государств.
И посмотреть на их выступления сможет практически любой желающий. Ведь вход для болельщиков будет бесплатным на все спортивные объекты, а для гостей из других стран в каждом городе организуют обзорные экскурсии. Соревнования пройдут во всех областях страны: 11 городов примут 5 тысяч спортсменов. 20 видов спорта, среди которых стритбол, единоборства, плавание и другие.
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Идея проведения Игр стран СНГ принадлежит Российской Федерации, озвучили ее еще в 2018 году, но COVID-19 внес свои коррективы.
Первые соревнования под флагом Содружества прошли в Казани в 2021-м. Тогда в столицу Татарстана приехали 1 500 атлетов, большая часть – представители стран СНГ. Основная задача Игр – опробовать ближайший резерв, подвести молодежь и юниоров к взрослым стартам. Хотя в некоторых дисциплинах страны выставляют спортсменов из основной обоймы.
Напомним, что на I Играх в Казани победа в общекомандном зачете осталась за сборной России – 111 золотых наград. Нынешние хозяева Игр белорусы заняли пятое место.
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II Игры стран СНГ станут одним из самых грандиозных и масштабных проектов на территории современной Беларуси. Участвовать в соревнованиях уже изъявили желание 20...
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