Источник материала: ProBusiness





Сапожника без сапог можно представить, футбол без мяча — нет. На больших стадионах или во дворе у дома — везде, где играют в футбол, обязательно есть мяч. Взяв за основу знакомую всем фразу «скинь мяч», компания Betera совместно с Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» запустила одноименную компанию по привлечению дополнительного интереса футбольной аудитории к чемпионату страны и другим внутренним турнирам.

Героями видеоролика стали топовые белорусские футболисты Владимир Хващинский («Динамо-Минск»), Андрей Кудравец (БАТЭ), Евгений Шевченко («Торпедо-БелАЗ») и Даниил Душевский («Минск»). Намереваясь поиграть в футбол, они позвали с собой любителя игры Серегу, которого, однако, не отпустила жена. «Скинь мяч!» — адресовали они приятелю, после чего устроили футбольный праздник, на который в конце концов пришел даже Серега.

— Белорусский футбол, помимо прочего, уникален тем, что почти у каждого любителя этого вида спорта есть с ним определенная теплая эмоциональная связь. Сложно найти человека любого пола, которому не знакома фраза «скинь мяч». Со всеми было. Поэтому концепция, существовавшая в голове на уровне знакомых с детства фраз и картинок, сложилась быстро и, благодаря классной продакшн-команде, превратилась в отличный ролик! Кстати, играть в футбол и сыграть футбол — одинаково непростые задачи. Теперь мы знаем, что наши спортсмены хорошо справляются и со второй тоже! — комментарий Полины Кубицкой, креативного директора Betera.

Действительно, профессиональные футболисты здорово проявили себя в ранее незнакомом для них актерском амплуа.

Согласно сформированной маркетинговой стратегии, упор по продвижению ролика сделан на диджитал-инструменты. Также были запущены кампании на ТВ и в СМИ, использованы внутренняя и наружная реклама.

Не секрет, Betera тесно сотрудничает с Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» уже больше трех лет.

— За время совместной работы мы реализовали много правильных и важных инициатив, направленных на всестороннее развитие футбола в Беларуси, а в феврале 2023 года пролонгировали договор еще на три сезона. Более того, с мая Betera является еще и титульным партнером национальных футбольных сборных, что вывело взаимодействие Betera и АБФФ на новый уровень, сделало его еще эффективнее, — слова Александра Осипова, руководителя партнерских программ Betera.

Трансляции матчей чемпионата Беларуси и национальных кубковых турниров, а также игр сборных имеют стильное визуальное оформление с интеграцией айдентики Betera. На игровой форме команд обязательно присутствует логотип компании, а турниры Betera-Суперкубок и Betera-Кубок Беларуси дарят болельщикам массу эмоций в том числе за счет проводимых Betera онлайн и оффлайн-активностей. Так, финальный поединок Betera-Кубка Беларуси между БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» посетила 21 тысяча человек, что является рекордом.

В Беларуси сейчас разгар футбольного сезона — следите за новостями, чтобы узнать, какие активности в этом направлении Betera реализует вновь и вновь.



