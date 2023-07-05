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Лукашенко: Беларусь принимает зеркальные меры по защите суверенитета страны

05.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь принимает зеркальные меры по защите суверенитета страны
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Беларуси защита родины была и будет в руках мужественных, сильных духом людей. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов, сообщает «МИР 24».

Президент поблагодарил их за то, что выбрали службу в вооруженных силах в непростое время. Обратил внимание на то, как соседние страны наращивают военные бюджеты, увеличивают состав войск НАТО, проводят учения у самых границ с Беларусью. Участились и провокации на рубежах. В этих условиях страна продолжит совершенствовать систему национальной и военной безопасности, заявил Лукашенко.

«Это зеркальные меры по защите суверенитета государства, без которого не будет ни мира, ни белорусов как нации. В своей истории мы это уже не раз проходили. И, конечно, все мы понимаем, что технический арсенал, каким бы мощным ни был, он не станет преимуществом в силе без профессионалов. Без преданных родной стране и народу воинов. Решающую роль в укреплении обороноспособности страны, защите мирного труда ее граждан играют военные. Их ядро вы – офицерский корпус», – сказал президент Беларуси.

Мероприятие традиционное. Его посвятили главному государственному празднику – Дню Независимости, который страна отмечала 3 июля.



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Президент республики поздравил выпускников военных вузов и поблагодарил их за то, что они выбрали службу в вооруженных силах.
 
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