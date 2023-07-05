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Лукашенко: Беларусь принимает зеркальные меры по защите суверенитета страны
05.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный сайт президента Республики Беларусь
В Беларуси защита родины была и будет в руках мужественных, сильных духом людей. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов, сообщает «МИР 24».
Мероприятие традиционное. Его посвятили главному государственному празднику –
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Президент республики поздравил выпускников военных вузов и поблагодарил их за то, что они выбрали службу в вооруженных силах.
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