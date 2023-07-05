Источник материала: Mir24.TV Belarus

Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко наградил выпускников-отличников военных вузов . Он отметил: в Беларуси защита родины была и будет в руках мужественных, сильных духом людей, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.



Это будущие руководители подразделений, штабов, формирований. Благодарность от главнокомандующего – отличный старт для карьеры, ведь планы у выпускников большие. Многие продолжают офицерскую династию.



«И прадед, и дед, и отец, и брат мой родной – все посвятили этому свою жизнь. Все свое детство в военном городке гулял, отдыхал. После этого поступил в Минское военное суворовское училище. После окончания моя служба была связана только с вооруженными силами. Я горжусь этим», – рассказал выпускник факультета Генштаба вооруженных сил Республики Беларусь Михаил Садыков.

«У нас в вооруженных силах созданы все условия, чтобы офицер мог повышать свою квалификацию и в дальнейшем расти по службе. У меня в семье уже несколько поколений являются защитниками нашей родины», – отметил выпускник факультета Генштаба вооруженных сил Республики Беларусь Евгений Голубев.

Начало пути выпало на трудное, непредсказуемое время, отметил Александр Лукашенко. Западные соседи наращивают военные бюджеты, закупают наступательное вооружение. Учения НАТО у белорусских границ уже превратились в традицию. Рассказал президент и о других угрозах.

«Арсенал средств вмешательства под надуманными предлогами во внутренние дела нашей страны расширяется. Кроме экономического диктата, политического, информационного давления, мы сегодня сталкиваемся с провокациями на наших внешних рубежах, попытками террористической деятельности внутри страны, инспирированными извне», – заявил Лукашенко.

При этом реакция Минска остается адекватной, подчеркнул белорусский лидер. В стране продолжают совершенствовать систему национальной и военной безопасности. Акцент на подготовку кадров.

«Конечно, все мы понимаем, что технический арсенал, каким бы мощным ни был, он не станет преимуществом в силе без профессионалов, без преданных родной стране и народу воинов. Решающую роль в укреплении обороноспособности страны, защите мирного труда ее граждан играют военные. Их ядро вы – офицерский корпус», – отметил президент.

И офицерский мундир, признался глава государства, он ценит высоко. Носить его не только честь, но и большая ответственность.

«Считаю, если мужик его надел, он должен быть настоящим мужиком. Быть у себя на родине настоящим мужиком. И защитить эту родину, которая сейчас в наших руках. Будьте всегда достойны своей земли», – сказал глава государства.

За это символический бокал шампанского. И за продолжение учебы уже вне стен вуза.