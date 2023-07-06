Все флаги в гости в Беларусь: эксперт назвал особенности предстоящих Игр стран СНГ

Церемонии открытия и закрытия II Игр стран СНГ пройдут в крупнейшем спорткомплексе «Минск-Арена». Это сообщил в эфире телеканала «МИР 24» начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма республики Беларусь Михаил Прокопенко.
По словам эксперта, хоккейный комплекс «Минск-Арена» позволяет разместить более 15 тысяч зрителей. Ожидается, что Игры посетят гости из 18 стран. Для проведения мероприятий будут задействованы лучшие современные спорткомплексы Беларуси.
«Мы хотим максимально раскрыть красоту нашей страны и возможности нашей спортивной инфраструктуры. В проведении Игр будут задействованы все регионы, мероприятия пройдут в 11 городах. Республика Беларусь с момента въезда в страну обеспечит для наших гостей полную логистику под ключ», – рассказал Михаил Прокопенко.
По его словам, гостей будут принимать в аэропорту и на железнодорожном вокзале Минска, а затем доставлять к месту проживания комфортабельными автобусами. Спланированы маршруты, выстроены логистические цепочки, чтобы доставлять гостей к местам проведения соревнований. Для зрителей будет обеспечен бесплатный проезд по Минску на общественном транспорте. Посещение всех мероприятий Игр тоже будет бесплатным.
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Эксперт заявил, что одна из особенностей Игр в том, что они открытые, в них могут принимать участие без каких-либо ограничений все страны, которые изъявляют желание выступить по программе соревнований. В программу включено 20 видов спорта, причем не только олимпийских.
При организации мероприятия большое внимание уделено обеспечению его безопасности. Определены и учреждения здравоохранения, которые будут обслуживать гостей и участников Игр, и даже зарезервированы койко-места в больницах на случай, если они потребуются.
«Организация будет, как на Олимпийских играх, все на очень высоком уровне! Концепция церемонии открытия Игр будет строиться на истории современной Беларуси, потому что это достаточно молодое государство. Хочется показать именно с этой стороны наши достижения, нашу прелесть и мирную Беларусь», – заключил Михаил Прокопенко.