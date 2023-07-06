Все флаги в гости в Беларусь: эксперт назвал особенности предстоящих Игр стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Церемонии открытия и закрытия II Игр стран СНГ пройдут в крупнейшем спорткомплексе «Минск-Арена». Это сообщил в эфире телеканала «МИР 24» начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма республики Беларусь Михаил Прокопенко.



По словам эксперта, хоккейный комплекс «Минск-Арена» позволяет разместить более 15 тысяч зрителей. Ожидается, что Игры посетят гости из 18 стран. Для проведения мероприятий будут задействованы лучшие современные спорткомплексы Беларуси.

«Мы хотим максимально раскрыть красоту нашей страны и возможности нашей спортивной инфраструктуры. В проведении Игр будут задействованы все регионы, мероприятия пройдут в 11 городах. Республика Беларусь с момента въезда в страну обеспечит для наших гостей полную логистику под ключ», – рассказал Михаил Прокопенко.

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По его словам, гостей будут принимать в аэропорту и на железнодорожном вокзале Минска, а затем доставлять к месту проживания комфортабельными автобусами. Спланированы маршруты, выстроены логистические цепочки, чтобы доставлять гостей к местам проведения соревнований. Для зрителей будет обеспечен бесплатный проезд по Минску на общественном транспорте. Посещение всех мероприятий Игр тоже будет бесплатным.



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