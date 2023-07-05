ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Артезианской водой к 2025 году планируют обеспечить все дома в Минске

05.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Артезианской водой к 2025 году планируют обеспечить все дома в Минске
 МТРК «Мир»

Минские дома активно переводят на обеспечение артезианской водой. Для этого в столице реализуют масштабный проект – прокладывают новую систему трубопроводов, обновляют водозаборные станции, строят новые водоочистные сооружения, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На этой площадке через полтора года появится станция третьего подъема – «сердце» системы обеспечения артезианской водой. По трубам будет поступать вода из подземных источников. Для ее хранения предусмотрены накопительные резервуары.

«Такие резервуары используются как неприкосновенный запас, который обеспечивает в случае нарушения расхода воды достаточность подачи воды в сеть для жителей города. Расход воды, если брать по часам дня, непостоянен. В некоторые часы, пиковые часы нагрузок, праздничные дни, расход воды гораздо больше, чем в остальное время», – пояснил директор «Гордорстроя» Сергей Панев.

Когда у всех россиян будет чистая питьевая вода?

Сейчас артезианской водой пользуются две трети жителей столицы. К 2025 году планируют обеспечить ею все дома и квартиры. Проект реализуют в четыре этапа.

«Часть скважин будет добуриваться, часть скважин – перебуриваться. Таким образом, мощность этих действующих водозаборов будет увеличена. Кроме того, чтобы доставить увеличенный объем воды в город Минск, мы планируем строительство водоводов, а также насосных станций. Работы ведутся уже везде», – рассказал заместитель директора по строительству, руководитель проекта «Минскводоканала» Кирилл Антонов.

Полностью перейти на артезианские источники год назад распорядился президент. Вода из них хорошо показала себя в использовании. Правда, небольшую обработку она тоже требует.

«В водах часто фиксируется повышенное содержание железа, марганца, и приходится проводить водоподготовку. Ее тоже частично хлорируют, потому что загрязнение может быть не только в подземной воде, а может быть и в системах водоснабжения», – отметил ведущий научный сотрудник института природопользования Академии наук Беларуси Василий Лашкевич.

А пока некоторые районы Минска снабжаются из водохранилища, которое находится за сотни километров от столицы. Вода проходит несколько стадий проверок.

«В области аккредитации у нас 48 показателей, которые мы проверяем и на основании которых выбирается доза реагентов, которые необходимо добавлять. Показатели – цветность, мутность, РН, температура. Ежечасно отбираем», – рассказала начальник химико-технологической лаборатории очистной станции Ольга Горбач.

После мониторинга качества воды ее очищают.

За цикл вода проходит несколько этапов обработки. Из водохранилища вода прибывает, как здесь говорят, «сырой». После шести часов реагентной обработки, обеззараживания и фильтрования, по трубам она поступает в дома и квартиры.

Всего минчане потребляют 420 тысяч тонн воды ежедневно. В праздничные дни и того больше – до 480 тысяч тонн.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице Беларуси реализуют масштабный проект – прокладывают новую систему трубопроводов, обновляют водозаборные станции, строят новые водоочистные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Беларусь принимает зеркальные меры по защите суверенитета страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2023
Mir24.TV Belarus
05.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика