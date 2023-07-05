Артезианской водой к 2025 году планируют обеспечить все дома в Минске

«Часть скважин будет добуриваться, часть скважин – перебуриваться. Таким образом, мощность этих действующих водозаборов будет увеличена. Кроме того, чтобы доставить увеличенный объем воды в город Минск, мы планируем строительство водоводов, а также насосных станций. Работы ведутся уже везде», – рассказал заместитель директора по строительству, руководитель проекта «Минскводоканала» Кирилл Антонов.

Полностью перейти на артезианские источники год назад распорядился президент. Вода из них хорошо показала себя в использовании. Правда, небольшую обработку она тоже требует.

«В водах часто фиксируется повышенное содержание железа, марганца, и приходится проводить водоподготовку. Ее тоже частично хлорируют, потому что загрязнение может быть не только в подземной воде, а может быть и в системах водоснабжения», – отметил ведущий научный сотрудник института природопользования Академии наук Беларуси Василий Лашкевич.

А пока некоторые районы Минска снабжаются из водохранилища, которое находится за сотни километров от столицы. Вода проходит несколько стадий проверок.

«В области аккредитации у нас 48 показателей, которые мы проверяем и на основании которых выбирается доза реагентов, которые необходимо добавлять. Показатели – цветность, мутность, РН, температура. Ежечасно отбираем», – рассказала начальник химико-технологической лаборатории очистной станции Ольга Горбач.

После мониторинга качества воды ее очищают.

За цикл вода проходит несколько этапов обработки. Из водохранилища вода прибывает, как здесь говорят, «сырой». После шести часов реагентной обработки, обеззараживания и фильтрования, по трубам она поступает в дома и квартиры.

Всего минчане потребляют 420 тысяч тонн воды ежедневно. В праздничные дни и того больше – до 480 тысяч тонн.