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Артезианской водой к 2025 году планируют обеспечить все дома в Минске
05.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Минские дома активно переводят на обеспечение артезианской водой. Для этого в столице реализуют масштабный проект – прокладывают новую систему трубопроводов, обновляют водозаборные станции, строят новые водоочистные сооружения, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
На этой площадке через полтора года появится станция третьего подъема – «сердце» системы обеспечения артезианской водой. По трубам будет поступать вода из подземных источников. Для ее хранения предусмотрены накопительные резервуары.
«Часть скважин будет добуриваться, часть скважин – перебуриваться. Таким образом, мощность этих действующих водозаборов будет увеличена. Кроме того, чтобы доставить увеличенный объем воды в город Минск, мы планируем строительство водоводов, а также насосных станций. Работы ведутся уже везде», – рассказал заместитель директора по строительству, руководитель проекта «Минскводоканала» Кирилл Антонов.
Полностью перейти на артезианские источники год назад распорядился президент. Вода из них хорошо показала себя в использовании. Правда, небольшую обработку она тоже требует.
А пока некоторые районы Минска снабжаются из водохранилища, которое находится за сотни километров от столицы. Вода проходит несколько стадий проверок.
После мониторинга качества воды ее очищают.
За цикл вода проходит несколько этапов обработки. Из водохранилища вода прибывает, как здесь говорят, «сырой». После шести часов реагентной обработки, обеззараживания и фильтрования, по трубам она поступает в дома и квартиры.
Всего минчане потребляют 420 тысяч тонн воды ежедневно. В праздничные дни и того больше – до 480 тысяч тонн.
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В столице Беларуси реализуют масштабный проект – прокладывают новую систему трубопроводов, обновляют водозаборные станции, строят новые водоочистные...
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