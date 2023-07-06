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Водителей, швей и инженеров можно брать без ограничений. Как трудоустроить иностранца в белорусскую компанию
06.07.2023 09:47 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 1 июля 2023 года вступила в силу
— Ранее белорусские наниматели для использования труда иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Беларуси, в количестве, превышающем 10 человек, обязаны были получать:
С 1 июля 2023 года белорусские наниматели не обязаны получать второе разрешение — общее, на привлечение иностранной рабочей силы.
В отношении процедуры уточнено, что разрешения, которые выданы до указанной даты и действие которых еще не закончилось:
Ответственность за несоблюдение данного требования о возврате, как иногда случается, не предусмотрели.
Что касается индивидуальных спецразрешений, в отношении каждого отдельного иностранца, сама необходимость их получения сохраняется, но появились некоторые изменения в порядке их выдачи.
Как и раньше, спецразрешение выдается по заявлению белорусского нанимателя. За получением документа он обращается в соответствующее подразделение по гражданству и миграции.
По общему правилу спецразрешения выдаются с учетом заключений местных комитетов по труду, занятости и социальной защите о целесообразности осуществления конкретным иностранцем трудовой деятельности в Беларуси. И те, кто хоть раз получал спецразрешение, знают, что этот вопрос требовал больше всего усилий и внимания, потому что заставлял белорусских нанимателей проявлять изобретательность при формулировании аргументов, убедительно подтверждающих, что встране отсутствуют необходимые им специалисты и заполнить вакансию можно только конкретным иностранцем.
Однако с 1 июля обязательность таких заключений сохраняется лишь для некоторых категорий работников, а для некоторых — отменяется.
Так, необходимость запрашивать заключение отменяется в отношении двух категорий работников, которые, во-первых, обладают одновременно высоким уровнем профессиональных знаний, умений и навыков, подтвержденных документами об образовании, а во-вторых, размер месячной зарплаты которых превышает пятикратный размер месячной минимальной зарплаты, установленной в Беларуси. В-третьих, эти иностранцы:
Кроме того, еще одним новшеством является создание специального Перечня профессий рабочих (должностей служащих), на которые привлекаются иностранцы без учета ограничений по защите национального рынка труда.
С 1 июля для белорусских нанимателей при приеме иностранцев на работу по профессиям и должностям, указанным в Перечне, в принципе отменена обязанность получать индивидуальные спецразрешения. Такой Перечень свободных от ограничений профессий и должностей утвержден
Примечателен тот факт, что перечень свободных от ограничений профессий и должностей включает в себя достаточно специфические позиции:
Насколько именно эти профессии окажутся востребованы иностранцами, в частности, и насколько данное нововведение окажется полезным, в принципе, покажет время.
В отношении процедуры в данном вопросе уточнено, что наниматели обязаны лишь письменно уведомить соответствующие подразделения по гражданству и миграции в течение трех рабочих дней о заключении трудового договора с иностранцем, продлении срока его действия, а также о прекращении такого договора.
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Водителей, швей и инженеров можно брать без ограничений. Как трудоустроить иностранца в белорусскую компанию
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