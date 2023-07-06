Водителей, швей и инженеров можно брать без ограничений. Как трудоустроить иностранца в белорусскую компанию

Источник материала: ProBusiness



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С 1 июля 2023 года вступила в силу новая редакция Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции», которая предусматривает нововведения в отношении трудоустройства иностранцев в белорусские компании. Юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнеры. Юридические услуги» Вероника Парфенчик рассказала «Про бизнес», что изменилось и как терерь бизнесу принимать на работу иностранцев.



Вероника Парфенчик

Юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги»

— Ранее белорусские наниматели для использования труда иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Беларуси, в количестве, превышающем 10 человек, обязаны были получать:

индивидуальное (именное — для каждого иностранца) специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь (далее — спецразрешение); и дополнительно

общее (единое — для самого нанимателя, привлекающего много иностранной рабочей силы) разрешение на привлечение иностранной рабочей силы.

С 1 июля 2023 года белорусские наниматели не обязаны получать второе разрешение — общее, на привлечение иностранной рабочей силы.

В отношении процедуры уточнено, что разрешения, которые выданы до указанной даты и действие которых еще не закончилось:

прекращают свое действие с 01.07.2023 года;

подлежат возврату в соответствующие подразделения по гражданству и миграции в месячный срок.

Ответственность за несоблюдение данного требования о возврате, как иногда случается, не предусмотрели.

Что касается индивидуальных спецразрешений, в отношении каждого отдельного иностранца, сама необходимость их получения сохраняется, но появились некоторые изменения в порядке их выдачи.

Как и раньше, спецразрешение выдается по заявлению белорусского нанимателя. За получением документа он обращается в соответствующее подразделение по гражданству и миграции.





По общему правилу спецразрешения выдаются с учетом заключений местных комитетов по труду, занятости и социальной защите о целесообразности осуществления конкретным иностранцем трудовой деятельности в Беларуси. И те, кто хоть раз получал спецразрешение, знают, что этот вопрос требовал больше всего усилий и внимания, потому что заставлял белорусских нанимателей проявлять изобретательность при формулировании аргументов, убедительно подтверждающих, что встране отсутствуют необходимые им специалисты и заполнить вакансию можно только конкретным иностранцем.

Однако с 1 июля обязательность таких заключений сохраняется лишь для некоторых категорий работников, а для некоторых — отменяется.

Так, необходимость запрашивать заключение отменяется в отношении двух категорий работников, которые, во-первых, обладают одновременно высоким уровнем профессиональных знаний, умений и навыков, подтвержденных документами об образовании, а во-вторых, размер месячной зарплаты которых превышает пятикратный размер месячной минимальной зарплаты, установленной в Беларуси. В-третьих, эти иностранцы:

либо привлекаются в качестве руководителей коммерческих организаций, в создании которых они участвовали (в качестве собственника имущества, учредителя, участника), и обладают соответствующим стажем работы не менее 2 лет;

либо являются так называемыми «высококвалифицированными работниками» и обладают соответствующим стажем работы не менее 5 лет.

Кроме того, еще одним новшеством является создание специального Перечня профессий рабочих (должностей служащих), на которые привлекаются иностранцы без учета ограничений по защите национального рынка труда.





С 1 июля для белорусских нанимателей при приеме иностранцев на работу по профессиям и должностям, указанным в Перечне, в принципе отменена обязанность получать индивидуальные спецразрешения. Такой Перечень свободных от ограничений профессий и должностей утвержден постановлением Минтруда и социальной защиты Республики Беларусь от 1 июня 2023 года № 17.

Примечателен тот факт, что перечень свободных от ограничений профессий и должностей включает в себя достаточно специфические позиции:

профессии рабочих:

водитель автомобиля; слесарь-ремонтник; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; швея; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

должности служащих:

ветеринарный врач; врач-специалист (всех медицинских специальностей); инженер; медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей); фельдшер (всех медицинских специальностей).

Насколько именно эти профессии окажутся востребованы иностранцами, в частности, и насколько данное нововведение окажется полезным, в принципе, покажет время.

В отношении процедуры в данном вопросе уточнено, что наниматели обязаны лишь письменно уведомить соответствующие подразделения по гражданству и миграции в течение трех рабочих дней о заключении трудового договора с иностранцем, продлении срока его действия, а также о прекращении такого договора.