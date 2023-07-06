Что ждет гостей Игр стран СНГ?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До старта II Игр стран СНГ остался практически месяц . Они пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. Как в республике готовятся к их проведению, телеканал «МИР 24» спросил начальника управления национальных команд Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Михаила Прокопенко.

На сегодняшний день, насколько я знаю, аккредитацию на соревнования прошли более двух тысяч спортсменов из 18 стран. Как изменился состав и количество участников по сравнению с Первыми Играми в 2021 году в Казани?

- Увеличилось количество стран-участниц – вы сами отметили, что их 18. Одна из особенностей наших Игр в том, что они открытые, в них могут принимать участие без каких-либо ограничений все страны, которые изъявляют желание выступить по программе соревнований.

Если говорить о собственной географии Игр стран СНГ, то какие города республики будут их принимать? Насколько я знаю, соревнования будут проходить не в одном месте?

- Да, и это еще одна особенность нашего мультиспортивного мероприятия, – будут задействованы все регионы Беларуси. Будет и столица Минск, и города Минской области Молодечно и Солигорск, будут Борисов, Брест, Гомель, Жлобин, Могилев, Витебск и Орша. Всего будет 11 городов.

Действительно, очень большая география. Какие, на ваш взгляд, спортивные объекты, где будут проходить соревнования, можно считать наиболее интересными и для спортсменов, и для зрителей?

- У нас очень много знаковых объектов. Спортивная инфраструктура в Беларуси развита очень хорошо. Все наши гости могли убедиться в этом еще в 2019 году, когда город Минск и республика Беларусь принимали II Европейские игры. Эти соревнования запомнились великолепными спортивным объектами, нашим гостеприимством и, в целом, яркими эмоциями. Поэтому выделять какой-то отдельный спортивный комплекс не хотелось бы, мы хотим максимально раскрыть красоту нашей страны, возможности нашей спортивной инфраструктуры. Поэтому стараемся задействовать современные, лучшие комплексы, которые имеем сегодня.



Горячая картошка, удмуртские горелки, мордовская игра раю-раю

Игры народов России