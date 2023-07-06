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Что ждет гостей Игр стран СНГ?
06.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До старта II Игр стран СНГ остался практически
На сегодняшний день, насколько я знаю, аккредитацию на соревнования прошли более двух тысяч спортсменов из 18 стран. Как изменился состав и количество участников по сравнению с Первыми Играми в 2021 году в Казани?
- Увеличилось количество стран-участниц – вы сами отметили, что их 18. Одна из особенностей наших Игр в том, что они открытые, в них могут принимать участие без каких-либо ограничений все страны, которые изъявляют желание выступить по программе соревнований.
Если говорить о собственной географии Игр стран СНГ, то какие города республики будут их принимать? Насколько я знаю, соревнования будут проходить не в одном месте?
- Да, и это еще одна особенность нашего мультиспортивного мероприятия, – будут задействованы все регионы Беларуси. Будет и столица Минск, и города Минской области Молодечно и Солигорск, будут Борисов, Брест, Гомель, Жлобин, Могилев, Витебск и Орша. Всего будет 11 городов.
Действительно, очень большая география. Какие, на ваш взгляд, спортивные объекты, где будут проходить соревнования, можно считать наиболее интересными и для спортсменов, и для зрителей?
- У нас очень много знаковых объектов. Спортивная инфраструктура в Беларуси развита очень хорошо. Все наши гости могли убедиться в этом еще в 2019 году, когда город Минск и республика Беларусь принимали II Европейские игры. Эти соревнования запомнились великолепными спортивным объектами, нашим гостеприимством и, в целом, яркими эмоциями. Поэтому выделять какой-то отдельный спортивный комплекс не хотелось бы, мы хотим максимально раскрыть красоту нашей страны, возможности нашей спортивной инфраструктуры. Поэтому стараемся задействовать современные, лучшие комплексы, которые имеем сегодня.
- Программа соревнований формировалась достаточно интересно. В нее вошли 20 видов спорта. Единственный нюанс – спортивная борьба включает в себя сразу три дисциплины: греко-римская, вольная и вольная женская борьба.
Насколько я знаю, не вошли в программу гребля на байдарках и каноэ и велогонки. Почему?
- Мы хотели, чтобы было представительство разных стран, чтобы была достаточная конкуренция. Но мы понимаем, что и гребля, и велоспорт – достаточно недешевые виды спорта, имеющие очень сложную, дорогую матчасть. Не все страны, которые входят в состав СНГ, развивают данные виды спорта на должном уровне.
В программу включены не только олимпийские виды спорта. Мы постарались рационально подойти и комплексно учесть все критерии, которые позволили бы нам сделать хороший спортивный праздник.
Где будут размещаться делегации? Если спортсмены живут в одном городе, а соревнования проходят в другом, то как они будут туда доставляться?
- У нас все спланировано, определены маршруты, логистические цепочки, чтобы направлять наших гостей в другие города к местам проведения соревнований. Сформирован комфортабельный автобусный парк. Мы будем принимать гостей как в национальном аэропорту Минска, так и на железнодорожном вокзале нашей столицы. Республика Беларусь с момента въезда и пересечения нашей границы обеспечит полную логистику «под ключ» для наших гостей. Но будем готовы к любому развитию событий, если кто-то из стран предложит иные логистические цепочки.
Есть еще два важных момента: безопасность и медицинское сопровождение.
- Определены все учреждения здравоохранения, которые в случае необходимости будут обслуживать наших гостей, участников Игр стран СНГ. Сформированы очень подробные инструкции и алгоритмы, они доведены до всех организаторов в регионах, определен медицинский персонал, в больницах зарезервированы койко-места, даже если ничего не произойдет. Мы постараемся сделать все, чтобы наши гости получили любую медицинскую помощь. Хочу подчеркнуть, что она будет бесплатной. Организация будет, как на Олимпийских играх: все на очень высоком уровне.
Как будет организовано пребывание зрителей: гостиницы, билеты на соревнования, транспорт?
- Это направление также спланировано. Во-первых, посещение всех мероприятий, которые будут проходить, бесплатное. Во-вторых, для зрителей будет обеспечен бесплатный проезд по Минску при наличии нулевого билета. Также мы пытаемся сделать комфортным время пребывания зрителей на всех спортивных объектах. Это развлекательная программа, возможность приобрести сувениры, делаем зоны гостеприимства, они будут в том числе организованы местными властям в каждом регионе, где будут проводиться Игры. Уверен, всем нашим гостям и зрителям очень понравится.
Большой интерес проявляет и спортивная молодежь, которая занимается не только теми видами спорта, которые включены в программу Игр, но и зимними видами спорта. Мы очень рассчитываем, что зритель придет и будет получать удовольствие не только от спортивного действия, но еще и от культурного, от возможности замечательно провести досуг.
Организации таких соревнований невозможно обойтись без добровольных помощников. Какие волонтерские силы будут задействованы?
- Вы правильно отметили, любое спортивное мероприятие, прежде всего, ассоциируется с волонтерами. Для них это незабываемое ощущение, праздник, который по итогам завершается традиционной дискотекой волонтеров. У нас определено 900 волонтеров, они прошли обучение, сформирован резерв. Волонтеры будут иметь единую экипировку, и мы очень рассчитываем, что они смогут проявить свои самые лучшие профессиональные качества и останутся довольными организацией Игр.
Рискну предположить, что самыми зрелищными моментами будут открытие и закрытие Игр. Ни в коем случае не прошу раскрывать секретов, но намекнуть можете?
- Немножечко приоткрою занавес, чтобы появилась интрига и спортивный интерес. Церемонии открытия и закрытия пройдут в таком знаковом для Республики Беларусь месте, как «Минск-Арена». Это по вместимости четвертый в Европе хоккейный комплекс, позволяющий разместить более 15 тысяч зрителей.
Хотелось бы пригласить всех желающих посетить это незабываемое мероприятие. Концепция церемонии будет строиться на истории современной Беларуси. Мы очень часто опираемся на исторические традиции, на какие-то образы, которые сформировались из истории. Но сейчас хотелось бы, чтобы больше внимание обращали на нашу современную историю. Потому что Республика Беларусь – достаточно молодое государство. Хочется показать именно с этой стороны наши достижения, нашу прелесть и мирную Беларусь. Потому что сегодня слово «мир» дорогого стоит.
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