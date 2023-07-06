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Игры стран СНГ начнутся в Беларуси через 30 дней
06.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске торжественно запустили обратный отсчет до
Нажали кнопку, и теперь официально до вторых игр стран СНГ остается месяц. Обратный отсчет запущен на таймере. Его установили на одной из площадей столицы, чтобы напоминать о грядущих соревнованиях.
На торжественной церемонии присутствуют именитые и юные белорусские спортсмены, тренеры. Все они приехали сюда на экотранспорте. Велопробегу дали старт сразу в нескольких точках города.
«Мы вот, например, ехали сюда 14 километров, обратно еще столько же. Собрались представители всех видов спорта, которые будут принимать участие в Играх», – сказала участница велопробега Виктория Чайка.
Золото, серебро и бронза. На наградных медалях – василек. Он же на новой форме для спортсменов, волонтеров, тренеров и врачей. Ее показали впервые. Долго подбирали дизайн, ткань и фасоны. Разработчики уверены: получилось удобно и практично.
«Комфортно сидит и довольно-таки легкая. Медикам будет удобно подбежать даже под дождем, в плохую погоду», – оценил форму модель Кирилл Солонович.
Презентовали и еще одну новинку. Каждый участник соревнований получит карту гостя. По ней можно будет получить скидки в гостиницах, кафе, музеях и культурных объектах. Причем не только в столице. II Игры стран Содружества примут 11 белорусских городов. За медали там будут состязаться в 20-ти видах спорта.
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Соревнования пройдут в 11 белорусских городах. За медали там будут состязаться в 20-ти видах спорта.
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