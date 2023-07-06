Игры стран СНГ начнутся в Беларуси через 30 дней

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске торжественно запустили обратный отсчет до II Игр стран Содружества . Они стартуют в Беларуси через 30 дней. В честь этого сегодня презентовали новую спортивную форму с символикой соревнований и наградные медали. Чем еще удивят спортсменов и гостей знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Нажали кнопку, и теперь официально до вторых игр стран СНГ остается месяц. Обратный отсчет запущен на таймере. Его установили на одной из площадей столицы, чтобы напоминать о грядущих соревнованиях.

«Спортсменов уже подтвердили в организационной системе под три тысячи человек вместе с тренерским составом. Мы ожидаем еще увеличение значительного количества спортсменов, учитывая то, что у нас все объекты уже практически готовы», – сказал министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

На торжественной церемонии присутствуют именитые и юные белорусские спортсмены, тренеры. Все они приехали сюда на экотранспорте. Велопробегу дали старт сразу в нескольких точках города.

«Мы вот, например, ехали сюда 14 километров, обратно еще столько же. Собрались представители всех видов спорта, которые будут принимать участие в Играх», – сказала участница велопробега Виктория Чайка.



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