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Игры стран СНГ начнутся в Беларуси через 30 дней

06.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске торжественно запустили обратный отсчет до II Игр стран Содружества. Они стартуют в Беларуси через 30 дней. В честь этого сегодня презентовали новую спортивную форму с символикой соревнований и наградные медали. Чем еще удивят спортсменов и гостей знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Нажали кнопку, и теперь официально до вторых игр стран СНГ остается месяц. Обратный отсчет запущен на таймере. Его установили на одной из площадей столицы, чтобы напоминать о грядущих соревнованиях.

«Спортсменов уже подтвердили в организационной системе под три тысячи человек вместе с тренерским составом. Мы ожидаем еще увеличение значительного количества спортсменов, учитывая то, что у нас все объекты уже практически готовы», – сказал министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

На торжественной церемонии присутствуют именитые и юные белорусские спортсмены, тренеры. Все они приехали сюда на экотранспорте. Велопробегу дали старт сразу в нескольких точках города.

«Мы вот, например, ехали сюда 14 километров, обратно еще столько же. Собрались представители всех видов спорта, которые будут принимать участие в Играх», – сказала участница велопробега Виктория Чайка.

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«Несмотря на жаркую погоду, у меня все равно присутствует очень воодушевляющее, хорошее, оптимистичное настроение. Это объединение народа, здоровый образ жизни, то, что все выезжают, все вместе», – сказала участница велопробега Ксения Усс.

Золото, серебро и бронза. На наградных медалях – василек. Он же на новой форме для спортсменов, волонтеров, тренеров и врачей. Ее показали впервые. Долго подбирали дизайн, ткань и фасоны. Разработчики уверены: получилось удобно и практично.

«Комфортно сидит и довольно-таки легкая. Медикам будет удобно подбежать даже под дождем, в плохую погоду», – оценил форму модель Кирилл Солонович.

Презентовали и еще одну новинку. Каждый участник соревнований получит карту гостя. По ней можно будет получить скидки в гостиницах, кафе, музеях и культурных объектах. Причем не только в столице. II Игры стран Содружества примут 11 белорусских городов. За медали там будут состязаться в 20-ти видах спорта.



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Теги: Минск
 
 
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Соревнования пройдут в 11 белорусских городах. За медали там будут состязаться в 20-ти видах спорта.
 
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