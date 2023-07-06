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Число российских туристов в Беларуси с начала года увеличилось почти вдвое

06.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество российских туристов, которые с января по май посетили Беларусь, выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма страны Ирина Воронович на встрече с делегацией Новгородской области в Минске.

«С Российской Федерации за период с января по май 2023 года темп роста посещений увеличился на 173%, это достаточно высокие цифры. Мы видим развитие связей в сфере туризма не только с Москвой и Санкт-Петербургом», – сказала она.

По словам Воронович, белорусские санатории в настоящее время заполнены на 91%. Среди отдыхающих – пять тысяч россиян. Жителей России, помимо санаторно-курортного отдыха, в Беларуси интересуют агро- и экотуры, а также набирающий обороты промышленный туризм.

Ранее замминистра спорта и туризма Беларуси Олег Андрейчик сообщал, что в 2022 году из общего числа посетивших республику туристов россияне составили 96%.



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Теги: Минск
 
 
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Россиян, помимо санаторно-курортного отдыха, в Беларуси интересуют агро- и экотуры, а также набирающий обороты промышленный туризм.
 
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