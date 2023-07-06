«Нужны две девушки и двое мужчин». Белорусским компаниям предложили сыграть в пляжный волейбол

Источник материала: ProBusiness





Волейбол — это не только здоровый и увлекательный вид спорта, но и отличный инструмент для развития и укрепления корпоративной культуры. Игра способствует формированию командного духа, улучшению коммуникации, повышению мотивации и лояльности сотрудников. А еще волейбол помогает снять стресс, улучшить настроение и повысить производительность.

Однако не все имеют возможность или желание заниматься волейболом в обычных условиях. Некоторым не хватает времени или наличия площадки. Другим кажется, что волейбол слишком сложен или скучен.

С целью развеять эти мифы и предложить компаниям новый формат занятий спортом, агентство спортивного маркетинга «Команда 16» организует первый турнир по пляжному волейболу для организаций SportUp.

SportUp — это серия межкорпоративных турниров по пяти видам спорта: пляжный волейбол, баскетбол 3×3, мини-футбол, бадминтон и киберспорт. Ближайший турнир будет по пляжному волейболу.

Соревнования пройдут в Минске 12 и 13 августа на площадках СОК «Олимпийский». Это уникальное событие, которое позволит вам познакомиться с пляжным волейболом — одной из самых динамичных и зрелищных разновидностей этого вида спорта.



Евгений Саковский, директор агентства спортивного маркетинга «Команда 16»

— Уверен, что это будет полезно и интересно не только для новичков, но и для опытных игроков, которые хотят повысить свой уровень и узнать что-то новое, — делится ожиданиями Евгений Саковский, директор агентства спортивного маркетинга «Команда 16». — Мы планируем организовать нетворкинг со всеми участниками турнира, где можно будет обменяться контактами и наладить деловые связи. Наш партнер — волейбольный клуб «Минск» — главный волейбольный бренд страны, который поддерживает турнир и поможет провести его на высоком профессиональном уровне.



Владимир Михайлов, один из тренеров сборной Беларуси по пляжному волейболу

В качестве предварительной подготовки будут организованы специальные тренировки и мастер-классы от профессиональных тренеров и игроков клубного и национального волейбола. Владимир Михайлов, один из тренеров национальной команды по пляжному волейболу. В том числе он расскажет о минимизации травмоопасности игры на песке, а также поделится своим опытом и советами, как стать успешным игроком в пляжный волейбол и получать удовольствие от этого вида спорта. Также каждая команда получит уникальную игровую форму, памятные медали, а победителю достанется переходящий кубок SportUp Volleyball.

Как будет проходить игра и как зарегистрироваться?

Игры будут проходить по формату 4×4. Одновременно на площадке могут принимать участие в игре по две девушки и двое мужчин от одной команды с двумя заменами.