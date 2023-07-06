О чем пишут мировые СМИ: самый жаркий день в истории и «универсальное наследство» для испанцев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вторник, 4 июля, стал самым жарким днем в мировой истории, побив рекорд, установленный всего днем раньше. Глобальная температура воздуха достигла плюс 17,18 градусов Цельсия, сообщает CNN . Накануне, 3 июля, она составила 17,01 градусов. Ученые связали серию рекордов с Эль-Ниньо – явлением, усилившим эффект антропогенного изменения климата. Поскольку Эль-Ниньо еще не достиг пика, а лето в Северном полушарии в самом разгаре, можно ждать, что в ближайшее время будут установлены новые абсолютные рекорды.

В Испании предложили ввести «Универсальное наследство» – каждому гражданину по достижении 18-летия будут выплачивать по 20 тысяч евро. Эти деньги могут быть потрачены на учебу, стажировку или открытие своего бизнеса, сообщает The Guardian . С такой инициативой выступила министр труда Иоланда Диас. По ее словам, такая мера позволит бороться с социальным неравенством. Инициатива обойдется в 10 млрд евро, которые планируется собрать за счет налога на сверхприбыли.

В Казахстане отмечают 25-летие Астаны. Постановление о переносе столицы из Алматы в тогдашнюю Акмолу было подписано 6 июля 1994 года, сообщает «Казахстанская правда» . Свое нынешнее название Астана город получил в 1998 году. В честь праздника в столице будут организованы более 100 мероприятий. В программу войдут фестивали, выставки и концерты, вход на площадки бесплатный.

Прямое авиасообщение запускается между Кыргызстаном и Саудовской Аравией. Рейсы по маршруту Джидда-Ош-Джидда стартуют с 21 августа, сообщает «Вечерний Бишкек» . Рейсы Джидда-Бишкек-Джидда начнутся с 2 сентября. Перелеты будут осуществляться три раза в неделю.