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О чем пишут мировые СМИ: самый жаркий день в истории и «универсальное наследство» для испанцев
06.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вторник, 4 июля, стал самым жарким днем в мировой истории, побив рекорд, установленный всего днем раньше. Глобальная температура воздуха достигла плюс 17,18 градусов Цельсия, сообщает
В Испании предложили ввести «Универсальное наследство» – каждому гражданину по достижении 18-летия будут выплачивать по 20 тысяч евро. Эти деньги могут быть потрачены на учебу, стажировку или открытие своего бизнеса, сообщает
В Казахстане отмечают 25-летие Астаны. Постановление о переносе столицы из Алматы в тогдашнюю Акмолу было подписано 6 июля 1994 года, сообщает
Прямое авиасообщение запускается между Кыргызстаном и Саудовской Аравией. Рейсы по маршруту Джидда-Ош-Джидда стартуют с 21 августа, сообщает
В Гродненском зоопарке Беларуси спасли жизнь раненому аисту. Птицу заметили на трассе неравнодушные люди, сообщает
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Абсолютный рекорд жары, установленный 3 июля, был побит спустя всего один день. В Испании предложили установить универсальное пособие в размере 20 тысяч евро для...
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