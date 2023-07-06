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Когда это закончится? Объясняем, что происходит с курсом доллара к белорусскому рублю

06.07.2023 18:19 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Когда это закончится? Объясняем, что происходит с курсом доллара к белорусскому рублю

Курс доллара США к белорусскому рублю перешагнул за психологическую отметку в 3 рубля и пока, похоже, не собирается останавливаться. «Про бизнес» узнал у финансового аналитика Александра Шкута, как долго это может продолжаться и что будет дальше.

Когда это закончится? Объясняем, что происходит с курсом доллара к белорусскому рублю
Александр Шкут
Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

— На текущий момент сохраняется высокая корреляция между российскими и белорусским рублем. Последние несколько недель мы видели существенное ослабление курса российского рубля, соответственно, за ним мы наблюдаем ослабление белорусского по отношению к иностранным валютам.

Курс российского рубля, как и белорусского, формируется на рыночной основе, поэтому мы видим довольно высокую волатильность. Банк России не вмешивается в курсообразование, ведь у них нет мандата на таргетирование курса — только на таргетирование инфляции. Поэтому регулятор не выходил на биржу с каким-то существенными валютными интервенциями.

У ослабления курса российского рубля есть несколько причин. Основная — это ухудшение показателей платежного баланса. Во-первых, Россия продает сырье на экспорт по более низким ценам из-за санкционного давления, что сильно снижает приток валютной выручки. Во-вторых, растет параллельный импорт: бизнес подстраивается к новым схемам поставок и, соответственно, этот импорт требует много валюты. А в-третьих — некоторых иностранных инвесторов выпускают из России. То есть они продают свои активы и выводят валюту за рубеж.

Вероятнее всего, мы сейчас находимся у верхних локальных максимумов. Дальнейшее ослабление курса маловероятно. По российскому рублю мы, скорее всего, будем находится в диапазоне 90,285 рубля за доллар. Соответственно, по белорусскому рублю мы зафиксируемся приблизительно на текущих уровнях и, возможно, увидим в перспективе ближайших месяцев укрепление национальной валюты.

Я прогнозирую, что Банк России отреагирует на снижение курса на следующем заседании. Будет повышена ключевая ставка, поскольку снижение курса рубля создает проинфляционные факторы. Национальный банк Беларуси, вероятнее всего, зафиксирует ставку на текущем уровне. То есть в ближайшее время мы уже вряд ли увидим снижение ставки рефинансирования. Возможно, в среднесрочной перспективе мы даже будем видеть обратную тенденцию — к ужесточению монетарной политики Нацбанка для сдерживания инфляции.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара США к белорусскому рублю перешагнул за психологическую отметку в 3 рубля и пока, похоже, не собирается останавливаться. «Про бизнес» узнал у...
 
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