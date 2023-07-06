Когда это закончится? Объясняем, что происходит с курсом доллара к белорусскому рублю

Источник материала: ProBusiness





Курс доллара США к белорусскому рублю перешагнул за психологическую отметку в 3 рубля и пока, похоже, не собирается останавливаться . «Про бизнес» узнал у финансового аналитика Александра Шкута, как долго это может продолжаться и что будет дальше.



Александр Шкут

Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

— На текущий момент сохраняется высокая корреляция между российскими и белорусским рублем. Последние несколько недель мы видели существенное ослабление курса российского рубля, соответственно, за ним мы наблюдаем ослабление белорусского по отношению к иностранным валютам.

Курс российского рубля, как и белорусского, формируется на рыночной основе, поэтому мы видим довольно высокую волатильность. Банк России не вмешивается в курсообразование, ведь у них нет мандата на таргетирование курса — только на таргетирование инфляции. Поэтому регулятор не выходил на биржу с каким-то существенными валютными интервенциями.

У ослабления курса российского рубля есть несколько причин. Основная — это ухудшение показателей платежного баланса. Во-первых, Россия продает сырье на экспорт по более низким ценам из-за санкционного давления, что сильно снижает приток валютной выручки. Во-вторых, растет параллельный импорт: бизнес подстраивается к новым схемам поставок и, соответственно, этот импорт требует много валюты. А в-третьих — некоторых иностранных инвесторов выпускают из России. То есть они продают свои активы и выводят валюту за рубеж.

Вероятнее всего, мы сейчас находимся у верхних локальных максимумов. Дальнейшее ослабление курса маловероятно. По российскому рублю мы, скорее всего, будем находится в диапазоне 90,285 рубля за доллар. Соответственно, по белорусскому рублю мы зафиксируемся приблизительно на текущих уровнях и, возможно, увидим в перспективе ближайших месяцев укрепление национальной валюты.