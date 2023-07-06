Лукашенко ответил на вопрос МТРК «Мир» о роли СНГ в формировании многополярного мира

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил: даже после президентского срока будет делать все, чтобы Беларусь оставалась суверенной и независимой. Глава государства ответил на вопросы зарубежных и белорусских СМИ, передает «МИР 24».

Во Дворце Независимости собралось больше 20 журналистов, от которых чаще всего поступали запросы на интервью с лидером Беларуси. Отвечая на вопрос телерадиокомпании «Мир» о том, на каких условиях СНГ может стать одной из основ многополярного мира, Лукашенко подчеркнул: двигаться в этом направлении нужно быстрее. Прокомментировал и свое недавнее предложение на саммите ШОС по сопряжению форматов ЕАЭС, БРИКС и ШОС. Дал и глобальный прогноз по будущему мироустройству.

«Недавно на заседании Шанхайской организации сотрудничества я сказал, что этот миропорядок на сегодняшний день уничтожен. Его не существует. Мы уже не живем по законам, по международным правилам. Мы сегодня даже не живем по понятиям. Если говорить очень мягко, что ждет: нас ждет, абсолютно в этом убежден, уход в небытие однополярной системы. Появляется многополярность, и этот процесс уже не остановить», – сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко общался с журналистами три с половиной часа.