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Лукашенко ответил на вопрос МТРК «Мир» о роли СНГ в формировании многополярного мира
06.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил: даже после президентского срока будет делать все, чтобы Беларусь оставалась суверенной и независимой. Глава государства ответил на вопросы зарубежных и белорусских СМИ, передает «МИР 24».
Во Дворце Независимости собралось больше 20 журналистов, от которых чаще всего поступали запросы на интервью с лидером Беларуси. Отвечая на вопрос телерадиокомпании «Мир» о том, на каких условиях СНГ может стать одной из основ многополярного мира, Лукашенко подчеркнул: двигаться в этом направлении нужно быстрее. Прокомментировал и свое недавнее предложение на саммите ШОС по сопряжению форматов ЕАЭС, БРИКС и ШОС. Дал и глобальный прогноз по будущему мироустройству.
Александр Лукашенко общался с журналистами три с половиной часа.
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Президент Беларуси общался с журналистами три с половиной часа.
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