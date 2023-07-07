Погода в СНГ: на Казахстан обрушились грозы и град, почти во всех областях Беларуси сыро

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой . Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ – почти плюс 22 градуса. Таким образом был обновлен суточный рекорд за последние 70 лет, сообщили в центре «Фобос». О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».



Казахстан

Казахстан оказался в зоне ненастья. Грозы, ливни, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение действует почти во всех регионах страны. Спасатели Алматинской области просят туристов воздержаться от поездок в горы. В селе Саты накануне ливень с градом затопил улицы. Село расположено недалеко от озера Кольсай. Последствия стихии устранили, сообщили спасатели.

Кыргызстан

Фрески о погоде в эпоху железного века найдены в Кабардино-Балкарии

