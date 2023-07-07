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Погода в СНГ: на Казахстан обрушились грозы и град, почти во всех областях Беларуси сыро
07.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан оказался в зоне ненастья. Грозы, ливни, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение действует почти во всех регионах страны. Спасатели Алматинской области просят туристов воздержаться от поездок в горы. В селе Саты накануне ливень с градом затопил улицы. Село расположено недалеко от озера Кольсай. Последствия стихии устранили, сообщили спасатели.
Кыргызстан
Беларусь
Дожди доминируют в Беларуси. Сыро практически во всех областях. В некоторых регионах осадки в комплекте с грозой и ветром с порывами до 14 метров в секунду. Влажная почва помогает в работе в полях. Аграрии начали уборку озимых зерновых. Первый на очереди – ячмень. Если погода не подведет, культуру уберут за несколько дней. После займутся рожью и пшеницей.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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