О чем пишут мировые СМИ: неделя рекордной жары и внедрение первой вакцины от малярии в Африке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мир пережил самую жаркую неделю за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура 3 июля достигла 17,01 градусов Цельсия, 4 июля поднялась до 17,18 градусов, и 5 июля оставалась на рекордно высоком уровне, сообщает CNN . Предыдущий рекорд (16,92 градусов) был установлен в 2016 году. Регулярный мониторинг глобальных температур начался в 1940-х годах. Но нынешние показатели, по мнению ученых, стали самыми теплыми за гораздо более длительный период времени – около 100 тысяч лет. Ожидается, что в ближайшие шесть недель абсолютный рекорд жары может быть снова побит.

Первую вакцину от малярии внедрят в 12 африканских странах. В течение двух лет планируется распределить 18 миллионов доз, сообщает The Guardian . Еще 16 стран Африки запросили доступ к вакцине и надеются на поставки, когда производство будет расширено. Вакцину под названием RTS,S/AS01 назвали «безопасной и эффективной». Прививочную кампанию развернут в странах с наивысшим риском распространения малярии, среди которых Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, ДР Конго, Либерия, Нигер, Сьерра-Леоне и Уганда.

В городе Аркадаг постоят сейсмическую станцию нового поколения. Аппаратура будет автоматически регистрировать сейсмические сигналы от естественных и искусственных источников на территории Туркменистана и сопредельных областей, сообщает Turkmenportal . Кроме того, ученые смогут исследовать глубинную структуру земной коры и верхней мантии Земли. В настоящее время идет подготовка к строительству второй очереди Аркадага. Он является первым в Туркменистане «умным городом».

В Казахстане создана Всемирная федерация по аударыспаку (состязания всадников). Штаб-квартира будет находиться в Алматы, сообщает «Казахстанская правда» . Члены Федерации установили единые правила игры, утвердили весовые категории спортсменов и определили график предстоящих соревнований. Международные состязания будут проводиться с обязательным использованием VAR (видеопомощника судьи). Первый чемпионат мира по аударыспаку по утвержденным единым правилам предложили провести уже в сентябре на Иссык-Куле.