|
«Собрал деньги на спальник и палатку и уволился»: как белорус бросил все и поехал путешествовать по стране автостопом?
07.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В биографии этого парня немалую часть занимает глава «автостоп». Однажды Владислав Карбовский бросил все и уехал путешествовать по Беларуси.
«Я работал в спортбаре, и у меня было много свободного времени. Я смотрел разные видео про то, как путешествуют ребята на товарных поездах, автостопом. А у меня было мало денег, но тоже хотелось. Я загорелся этим, собрал деньги на спальник, на палаточку, уволился с работы и поехал», – рассказывает Владислав Карбовский.
Уезжал не просто так, а с мечтой – снять про это путешествие мини-фильм. На куске картона написал первую точку маршрута и вышел голосовать на автостраду.
В пути попутчики предлагали перекусить. Рассказывали истории из жизни. Вопросов не появилось и с жильем. Под рукой всегда была палатка.
«Это здесь и сейчас страшно. А на трассу встал, первая машина – и ты понимаешь, что везде такие же люди. Ничего страшного нет. Один раз стоит поспать в палатке – и ты поймешь, что это прикольно», – говорит автостопер.
В кармане у Влада было лишь 50 белорусских или 1400 российских рублей. Но как в любой сказке про путешествия, у странника была суперсила.
Если с деньгами вопрос решался быстро, то оставались другие трудности:
«Однажды шло дело к закату. Мне нужно было преодолеть 10 километров, а машины не хотели меня подбирать. Пришлось идти. И вот это было тяжело. У тебя за плечами 20 килограммов, а тут еще и пройти десятку».
Через тернии к звездам – с таким девизом путешествие становилось легче. Ведь увидеть удалось немало белорусских красот.
«Это пещеры под Полоцком. Это водопад. Карьеры меловые», – места, которые советует посетить Владислав.
Влад «автостопил» по Беларуси 10 дней. Как и планировал, снял трэвэл-фильм. Но главное – получил порцию вдохновения.
«До этого я нигде не был, и мне было страшно ехать куда-то в Россию, в Грузию. Поэтому я решил, что сначала поеду по Беларуси. Пойму, это мое или не мое вообще. А потом уже планы дальше были. И в итоге я поехал автостопом из Питера в Гонконг», – рассказывает автостопер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Собрал деньги на спальник и палатку и уволился»: как белорус бросил все и поехал путешествовать по стране автостопом?
В биографии этого парня немалую часть занимает глава «автостоп». Однажды Владислав Карбовский бросил все и похал путешествовать по Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)