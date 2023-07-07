«Собрал деньги на спальник и палатку и уволился»: как белорус бросил все и поехал путешествовать по стране автостопом?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В биографии этого парня немалую часть занимает глава «автостоп». Однажды Владислав Карбовский бросил все и уехал путешествовать по Беларуси.





«Я работал в спортбаре, и у меня было много свободного времени. Я смотрел разные видео про то, как путешествуют ребята на товарных поездах, автостопом. А у меня было мало денег, но тоже хотелось. Я загорелся этим, собрал деньги на спальник, на палаточку, уволился с работы и поехал», – рассказывает Владислав Карбовский.

Уезжал не просто так, а с мечтой – снять про это путешествие мини-фильм. На куске картона написал первую точку маршрута и вышел голосовать на автостраду.





«У нас люди простые, поэтому проблем не было. Да, не каждая машина останавливалась, но больше минут 20 я ни разу не стоял. В основном это были обычные люди – и пенсионеры были, и молодые люди, и девушки», – делится опытом автостопер.

В пути попутчики предлагали перекусить. Рассказывали истории из жизни. Вопросов не появилось и с жильем. Под рукой всегда была палатка.





«Это здесь и сейчас страшно. А на трассу встал, первая машина – и ты понимаешь, что везде такие же люди. Ничего страшного нет. Один раз стоит поспать в палатке – и ты поймешь, что это прикольно», – говорит автостопер.

В кармане у Влада было лишь 50 белорусских или 1400 российских рублей. Но как в любой сказке про путешествия, у странника была суперсила.





«Я играю на укулеле, поэтому я рассчитывал, что в пути буду этим зарабатывать. Однажды я сел на главной улице в Гродно. Думал, будет рублей 10 максимум. А наиграл за 40 минут 70 рублей! Это было неожиданно», – говорит о секрете заработка Владислав.

Если с деньгами вопрос решался быстро, то оставались другие трудности:

«Однажды шло дело к закату. Мне нужно было преодолеть 10 километров, а машины не хотели меня подбирать. Пришлось идти. И вот это было тяжело. У тебя за плечами 20 килограммов, а тут еще и пройти десятку».





Через тернии к звездам – с таким девизом путешествие становилось легче. Ведь увидеть удалось немало белорусских красот.

«Это пещеры под Полоцком. Это водопад. Карьеры меловые», – места, которые советует посетить Владислав.

Влад «автостопил» по Беларуси 10 дней. Как и планировал, снял трэвэл-фильм. Но главное – получил порцию вдохновения.

«До этого я нигде не был, и мне было страшно ехать куда-то в Россию, в Грузию. Поэтому я решил, что сначала поеду по Беларуси. Пойму, это мое или не мое вообще. А потом уже планы дальше были. И в итоге я поехал автостопом из Питера в Гонконг», – рассказывает автостопер.