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Озимый ячмень в Беларуси начали убирать раньше срока
07.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси раньше срока началась уборочная кампания. Озимый ячмень созрел и готов отправиться в закрома. В этом году его посеяли почти в три раза больше, чем в прошлом сезоне. Корреспондент «МИР 24» Руслан Турков побывал на полях.
Во время уборочной Надежда и Сергей Костюкевичи вместе и дома, и на работе. Муж водит комбайн, жена помогает. Пока идет жатва ячменя, проверяют работу зерносушильных комплексов. В этом сезоне семейный тандем планирует установить личный рекорд.
Собирать зерно начали по всей стране. В этом году озимого ячменя посеяли почти в три раза больше, чем в прошлом. Культура не прихотливая. Несмотря на засуху, урожай – хороший.
«Уже порядка пяти лет ведется наращивание посевных площадей озимого ячменя. В данный момент у нас возделываются улучшенные сорта, которые способны выстоять против низкой температуры», – сказал начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Николай Лешик.
Ранний старт уборки ячменя позволит подготовить поля для рапса и люцерны. В Беларуси уже собрали около 10% озимых. Средний урожай – 43 центнера с гектара. Некоторые хозяйства не только делают запасы, но и продают семена.
«Семена наши качественные. Каждый год у других хозяйств, с которыми мы делимся, дают хороший урожай. Мы продаем семена и рассказываем про технологию, на каких почвах нужно посеять», – рассказал директор сельскохозяйственного предприятия Сергей Здрок.
Озимый ячмень – это ячневая и перловая крупа. Делают из него и кофе. Культура богата на питательные вещества: крахмал и белок. Из этого зерна получается хороший корм для животных.
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Злаковые созрели и готовы отправиться в закрома. Ранний старт уборки позволит подготовить поля для рапса и люцерны.
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