Озимый ячмень в Беларуси начали убирать раньше срока

Собирать зерно начали по всей стране. В этом году озимого ячменя посеяли почти в три раза больше, чем в прошлом. Культура не прихотливая. Несмотря на засуху, урожай – хороший.

«Уже порядка пяти лет ведется наращивание посевных площадей озимого ячменя. В данный момент у нас возделываются улучшенные сорта, которые способны выстоять против низкой температуры», – сказал начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Николай Лешик.

Ранний старт уборки ячменя позволит подготовить поля для рапса и люцерны. В Беларуси уже собрали около 10% озимых. Средний урожай – 43 центнера с гектара. Некоторые хозяйства не только делают запасы, но и продают семена.

«Семена наши качественные. Каждый год у других хозяйств, с которыми мы делимся, дают хороший урожай. Мы продаем семена и рассказываем про технологию, на каких почвах нужно посеять», – рассказал директор сельскохозяйственного предприятия Сергей Здрок.

Озимый ячмень – это ячневая и перловая крупа. Делают из него и кофе. Культура богата на питательные вещества: крахмал и белок. Из этого зерна получается хороший корм для животных.