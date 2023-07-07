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«Я портативный и могу жить в любой точке страны»: как велосипедист отправился в «кругосветку» по Беларуси?
07.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В рабочее время Руслан Сергеевич Даргель – преподаватель университета. В Горецкой сельскохозяйственной академии рассказывает студентам о строении тракторов и автомобилей. Но как только часы пробивают окончание пар, пиджак меняется на велокостюм.
«Наш декан Владимир Владимирович активно катался на велосипеде. Проезжал 20-30 километров. Он молодец. Я вдохновился и тоже купил велосипед с одной только целью – объехать на нем вокруг Беларуси», – рассказывает о начале «велопути» Руслан Сергеевич.
Брестскую крепость Руслан видел только на старой пятидесятирублевой купюре. А вопрос «Что посмотреть в Беларуси?» ставил парня в тупик. Тогда на двух колесах он решил объехать всю страну. А после 10 тысяч преодоленных километров перестал и считать. Сейчас маршруты подсказывают подписчики.
В одном из путешествий Руслан поставил цель – переночевать во всех областных городах страны. Хотел узнать, отличаются ли белорусские южане от северян.
«У кого-то говорят «хлопцы», а на Витебщине – «мальцы». Поэтому если вы услышите такое, значит, это Витебская область. Где-то говорят: «закрый фортку». Это калитка. И «закрой калитку» – так говорят на Гомельщине», – рассказывает путешественник.
Вскоре у пилигрима появилась сверхидея. В соцсетях он стал рассказывать о приключениях и необычных местах.
Поездки Руслана – максимально бюджетные. Ночевки – в палатке. Еда – из котелка или со стола гостеприимных белорусов. Начинать велопутешествие парень советует сразу с необычных мест.
«Восточное путешествие – это Кричев, Климовичи и меловые карьеры. Можете приехать в Хотимск – город, в котором есть колесо обозрения. Представьте город, в котором население около 10 тысяч человек. И там есть колесо обозрения, которое работает. А еще оно попало в сериал Чернобыль», – рассказывает Руслан.
Хоть в Беларуси и нет гор и моря, удивляться можно бесконечно. Мест предостаточно, уверен путешественник. Только купить велосипед – это лишь полдела.
«Нужно полюбить то место, где ты живешь, а потом уже отправляться смотреть другие красоты. Я привозил многих и говорил: «Ребята, сейчас покажу вам топовое место». А они отвечали: «И где это твое топовое место?» Я говорю: «Мы уже тут 10 минут стоим». Поэтому, знаете, каждому не угодишь», – подытоживает Руслан.
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«Я портативный и могу жить в любой точке страны»: как велосипедист отправился в «кругосветку» по Беларуси?
В рабочее время Руслан Сергеевич Даргель – преподаватель университета. В Горецкой сельскохозяйственной академии рассказывает студентам о строении тракторов и...
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