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Умер чемпион Олимпиады-80 по фехтованию Николай Алехин
08.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Олимпийский чемпион по фехтованию белорус Николай Алехин умер на 69-м году жизни, сообщили в Национальном олимпийском комитете Беларуси.
Николай Алехин в составе сборной СССР стал чемпионом Олимпийских игр 1980 года в Москве в командном первенстве (сабля), а также победителем (1979) и серебряным призером (1981) чемпионатов мира.
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В составе сборной СССР спортсмен стал чемпионом Олимпийских игр 1980 года в Москве в командном первенстве и обладателем золота и серебра мировых первенств.
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