Умер чемпион Олимпиады-80 по фехтованию Николай Алехин

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Олимпийский чемпион по фехтованию белорус Николай Алехин умер на 69-м году жизни, сообщили в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Алехина», – отмечается в сообщении в Telegram-канале организации.

Николай Алехин в составе сборной СССР стал чемпионом Олимпийских игр 1980 года в Москве в командном первенстве (сабля), а также победителем (1979) и серебряным призером (1981) чемпионатов мира.

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