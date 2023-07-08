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Умер чемпион Олимпиады-80 по фехтованию Николай Алехин

08.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Олимпийский чемпион по фехтованию белорус Николай Алехин умер на 69-м году жизни, сообщили в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Алехина», – отмечается в сообщении в Telegram-канале организации.

Николай Алехин в составе сборной СССР стал чемпионом Олимпийских игр 1980 года в Москве в командном первенстве (сабля), а также победителем (1979) и серебряным призером (1981) чемпионатов мира.

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Ранее стало известно о смерти вице‑президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирины Рабер на 74-м году жизни после продолжительной болезни.



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В составе сборной СССР спортсмен стал чемпионом Олимпийских игр 1980 года в Москве в командном первенстве и обладателем золота и серебра мировых первенств.
 
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