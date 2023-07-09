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Стартап с именем удивительной девушки, разборки между Meta и Twitter, курс доллара: новости бизнеса за 3-9 июля 2023 года

09.07.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Стартап с именем удивительной девушки, разборки между Meta и Twitter, курс доллара: новости бизнеса за 3-9 июля 2023 года

Как устроить иностранца в компанию, как работать с отзывами клиентов и как избежать факапов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

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В бизнесе, как и в жизни, ошибки — это часть развития. Если делать правильные выводы, количество ошибок будет постоянно сокращаться, однако полностью застраховать себя от них не удастся. Собрали полезные для стартаперов выводы из личных факапов.

А здесь найдете советы бизнесу по работе с обратной связью от клиентов.

Истории бизнеса

Далеко не каждый белорусский предприниматель может похвастаться глубокими знаниями в области бухгалтерского и управленческого учета. К тому же, чтобы эффективно считать финансы компании, нужно знать, как правильно это делать. Неудивительно, что многие предпочитают отдать эти задачи на аутсорс. Молодой и амбициозный предприниматель из строительной сферы Виктор Ляневич-Комлев хорошо прочувствовал эту проблему на себе. Несколько лет мучился, а потом решил проблему радикально — вместе с командой основал стартап «Liloo». Это сервис для автоматизированного бухгалтерского и управленческого учета. «Про бизнес» поговорил с Виктором, а также сооснователем и техническим директором «Liloo» Владиславом Беляевым о сложностях в строительном бизнесе, преимуществах автоматизированной бухгалтерии и планах обслуживать 8000 белорусских предприятий.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Как устроить иностранца в компанию, как работать с отзывами клиентов и как избежать факапов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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