Стартап с именем удивительной девушки, разборки между Meta и Twitter, курс доллара: новости бизнеса за 3-9 июля 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Как устроить иностранца в компанию, как работать с отзывами клиентов и как избежать факапов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Появилась новая соцсеть Threads. Разбираемся , нужна ли она бизнесу.

Объясняем , как трудоустроить иностранца в белорусскую компанию.

Экономика для бизнеса

Узнали прогноз по курсу доллара к белорусскому рублю. Ослабление национальной валюты должно скоро закончиться.

Полезное для бизнеса

Выяснили , чего ждут от медийной рекламы и как с ней работают белорусские компании.

В бизнесе, как и в жизни, ошибки — это часть развития. Если делать правильные выводы, количество ошибок будет постоянно сокращаться, однако полностью застраховать себя от них не удастся. Собрали полезные для стартаперов выводы из личных факапов .

А здесь найдете советы бизнесу по работе с обратной связью от клиентов.

Истории бизнеса