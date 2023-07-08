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Требования к агроусадьбам в Беларуси ужесточили: как теперь работают сельские туробъекты?

08.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Требования к агроусадьбам в Беларуси ужесточили: как теперь работают сельские туробъекты?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси проверяют агроусадьбы: не скрывается ли под сельской вывеской гостиница или ресторан. С этого года по указу президента требования к туристическим объектам ужесточились. С инспекцией в деревню съездила и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Деревенский колорит вместо шумного курорта. Большой семейный дом Валентины Стригоцкой много лет назад превратился в агроусадьбу. Дети выросли и разъехались, а привычка принимать гостей осталась. Сегодня постояльцы арендуют весь участок. К услугам – прогулки под тенью туй, баня с бассейном, экопродукция.

«Всем разрешается употреблять продукты, которые растут. Есть и зелень, и салаты. Молодежь сейчас очень любит готовить шашлык, кушать помидоры, огурцы и перчики. Внизу есть баня. Потом у нас играют здесь в футбол, бадминтон. Иногда привозим бассейн, если дети есть», – рассказала владелица агроусадьбы Валентина Стригоцкая.

Но статус агроусадьбы теперь нужно подтвердить. Оформляешь заявку, приезжает комиссия. В ней работник МЧС, архитектор, гигиенист, налоговик, представитель райисполкома. Критерии четкие. В доме – не больше 10 комнат. На улице – огород с продукцией к столу. По плану участка – никаких лишних построек.

«Мы часто видели, приезжая в агроусадьбу, что по техническому паспорту числится хозблок, а по факту там двухэтажные апартаменты с размещением людей на ночь и банкетными залами. Это, конечно же, недопустимо. Поэтому 50% агроусадеб закрылись», – отметила начальник отдела спорта и туризма Минского райсполкома Лариса Киреева.

Это проверка на честность. Сельские туробъекты часто работают как гостиницы или рестораны. Кроме этого, владельцы нарушают границы своего участка, пренебрегают пожарной безопасностью и качеством питьевой воды. Комиссия дает время исправить ошибки. Так агроусадьба и название оставит, и деньги не потеряет.

«С одной стороны, они платят меньше налог, потому что вместо подоходного или налога на прибыль платится сбор или, как сейчас первого июля появится, налог на профессиональный доход. И плюс, конечно же, это возможность дополнительной поддержки либо со стороны банка в виде кредита, либо субсидии со стороны государства», – пояснил консультант департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Александр Кречетов.

Сейчас владельцы агроусадеб могут на выбор платить 37 белорусских (чуть больше тысячи российских рублей) в месяц или 10% от выручки.

В прошлом году в белорусских агроусадьбах отдохнули больше полумиллиона человек.



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Часто владельцы нарушают границы своего участка, пренебрегают пожарной безопасностью и качеством питьевой воды. Комиссия дает время исправить ошибки.
 
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