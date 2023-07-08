|
Требования к агроусадьбам в Беларуси ужесточили: как теперь работают сельские туробъекты?
08.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проверяют агроусадьбы: не скрывается ли под сельской вывеской гостиница или ресторан. С этого года по указу президента требования к туристическим объектам ужесточились. С инспекцией в деревню съездила и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Деревенский колорит вместо шумного курорта. Большой семейный дом Валентины Стригоцкой много лет назад превратился в агроусадьбу. Дети выросли и разъехались, а привычка принимать гостей осталась. Сегодня постояльцы арендуют весь участок. К услугам – прогулки под тенью туй, баня с бассейном, экопродукция.
«Всем разрешается употреблять продукты, которые растут. Есть и зелень, и салаты. Молодежь сейчас очень любит готовить шашлык, кушать помидоры, огурцы и перчики. Внизу есть баня. Потом у нас играют здесь в футбол, бадминтон. Иногда привозим бассейн, если дети есть», – рассказала владелица агроусадьбы Валентина Стригоцкая.
Но статус агроусадьбы теперь нужно подтвердить. Оформляешь заявку, приезжает комиссия. В ней работник МЧС, архитектор, гигиенист, налоговик, представитель райисполкома. Критерии четкие. В доме – не больше 10 комнат. На улице – огород с продукцией к столу. По плану участка – никаких лишних построек.
«Мы часто видели, приезжая в агроусадьбу, что по техническому паспорту числится хозблок, а по факту там двухэтажные апартаменты с размещением людей на ночь и банкетными залами. Это, конечно же, недопустимо. Поэтому 50% агроусадеб закрылись», – отметила начальник отдела спорта и туризма Минского райсполкома Лариса Киреева.
«С одной стороны, они платят меньше налог, потому что вместо подоходного или налога на прибыль платится сбор или, как сейчас первого июля появится, налог на профессиональный доход. И плюс, конечно же, это возможность дополнительной поддержки либо со стороны банка в виде кредита, либо субсидии со стороны государства», – пояснил консультант департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Александр Кречетов.
Сейчас владельцы агроусадеб могут на выбор платить 37 белорусских (чуть больше тысячи российских рублей) в месяц или 10% от выручки.
В прошлом году в белорусских агроусадьбах отдохнули больше полумиллиона человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часто владельцы нарушают границы своего участка, пренебрегают пожарной безопасностью и качеством питьевой воды. Комиссия дает время исправить ошибки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)