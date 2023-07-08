Требования к агроусадьбам в Беларуси ужесточили: как теперь работают сельские туробъекты?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проверяют агроусадьбы: не скрывается ли под сельской вывеской гостиница или ресторан. С этого года по указу президента требования к туристическим объектам ужесточились. С инспекцией в деревню съездила и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Деревенский колорит вместо шумного курорта. Большой семейный дом Валентины Стригоцкой много лет назад превратился в агроусадьбу. Дети выросли и разъехались, а привычка принимать гостей осталась. Сегодня постояльцы арендуют весь участок. К услугам – прогулки под тенью туй, баня с бассейном, экопродукция.

«Всем разрешается употреблять продукты, которые растут. Есть и зелень, и салаты. Молодежь сейчас очень любит готовить шашлык, кушать помидоры, огурцы и перчики. Внизу есть баня. Потом у нас играют здесь в футбол, бадминтон. Иногда привозим бассейн, если дети есть», – рассказала владелица агроусадьбы Валентина Стригоцкая.

Но статус агроусадьбы теперь нужно подтвердить. Оформляешь заявку, приезжает комиссия. В ней работник МЧС, архитектор, гигиенист, налоговик, представитель райисполкома. Критерии четкие. В доме – не больше 10 комнат. На улице – огород с продукцией к столу. По плану участка – никаких лишних построек.

«Мы часто видели, приезжая в агроусадьбу, что по техническому паспорту числится хозблок, а по факту там двухэтажные апартаменты с размещением людей на ночь и банкетными залами. Это, конечно же, недопустимо. Поэтому 50% агроусадеб закрылись», – отметила начальник отдела спорта и туризма Минского райсполкома Лариса Киреева.